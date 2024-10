Cármen Lúcia Enfatiza o Voto como Pilar da Democracia

A presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, destacou na última terça-feira (15) que o voto é um instrumento da democracia durante a abertura da exposição “O Voto no Brasil”. Em seu discurso, Cármen Lúcia enfatizou que o direito ao voto é uma conquista “preciosa e difícil” que deve ser valorizada por todos os cidadãos.

“O voto é um instrumento democrático para transformar nossos lugares onde vivemos e nossos espaços de convivência política”, afirmou a ministra, ressaltando a necessidade de um voto livre e secreto. Ela lembrou as lutas históricas que garantiram a todos os brasileiros o direito de votar de forma universal e periódica.

A exposição, organizada em colaboração com a UFMG, traça a evolução do voto no Brasil ao longo dos últimos 100 anos. Ela apresenta momentos críticos que resultaram na restrição do voto e celebra as conquistas democráticas, como o movimento Diretas Já.

Ao concluir seu discurso Cármen Lúcia reiteirou que o exercício do voto é vital para a construção de uma sociedade justa e democrática, encorajando todos a participarem ativamente do processo eleitoral.