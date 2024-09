Carlla Bernal realiza o evento “Por Elas” com foco em políticas públicas e representatividade feminina

Na noite de ontem, a candidata a vereadora Carlla Bernal promoveu o evento “Por Elas”, voltado para o fortalecimento das políticas públicas para mulheres e a representatividade feminina no poder. O encontro contou com a participação de importantes lideranças, como a candidata a vice-prefeita do PSDB, Coronel Neide, com a Dra Cida Arroyo Nefrologista, presidente da Associação dos Renais Crônicos (ABREC) e esposa do ex-deputado Arroyo, e Maria Emília, ex-vereadora de Campo Grande e atual presidente da Fundação Ulisses Guimarães (FUG).

O evento foi marcado por falas emocionantes e comprometidas com o avanço das políticas para a proteção e valorização das mulheres. Carlla Bernal, ao compartilhar sua experiência de atuação como socorrista, trouxe à tona uma história impactante sobre uma mulher vítima de abuso psicológico, revelando a falha do sistema em proteger mulheres em situação de violência. “Quantas mulheres estão sofrendo em silêncio, sem conseguir sair dessa espiral de dor? Precisamos de políticas públicas eficazes, mas, acima de tudo, precisamos de mais mulheres no poder para fazer essa mudança acontecer”, declarou Carlla em seu discurso.

A presença de Coronel Neide e Maria Emília reforçou a importância da união feminina em prol de uma sociedade mais justa e equitativa. A ex-vereadora Maria Emília destacou a necessidade de aumentar a presença de mulheres no legislativo: “Nós, mulheres, somos a maioria do eleitorado. Está mais do que na hora de essa maioria se refletir nas cadeiras de poder.”

Carlla Bernal encerrou o evento com um chamado à ação: “No dia da eleição, vote 15192. Juntas, podemos transformar essa realidade e garantir um futuro melhor para todas nós.” A noite foi um marco na campanha de Carlla, que se posiciona como uma voz firme em defesa dos direitos das mulheres.