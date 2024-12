CAPSs promovem ações de Natal para acolher pacientes e fortalecer laços no atendimento humanizado

Nesta quarta-feira (11), os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) Infantojuvenil e Vila Almeida realizaram ações especiais de Natal, marcadas por momentos de acolhimento, confraternização e celebração.

As atividades foram direcionadas a pacientes, familiares e equipes técnicas, reforçando o compromisso dos CAPS em oferecer um atendimento humanizado e promover o bem-estar emocional.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, que esteve presente na ação do CAPS Infantojuvenil, destacou a relevância dessas iniciativas para os pacientes e para a equipe técnica. “O trabalho desenvolvido pelos CAPSs vai muito além do suporte clínico. Essas ações fortalecem o acolhimento e o vínculo com os pacientes e suas famílias, promovendo momentos de alegria e descontração que contribuem significativamente para o bem-estar emocional e social de cada um. Nosso compromisso é sempre trabalhar para oferecer um atendimento humanizado, respeitando as necessidades de cada paciente”, afirmou Rosana.

A secretária também frisou a continuidade dos atendimentos durante as atividades. “Mesmo durante as ações natalinas, os atendimentos regulares não são interrompidos. Os pacientes participam das atividades, mas aqueles com agendamentos previstos são atendidos normalmente. Assim, garantimos que os serviços continuem disponíveis para quem precisa, fortalecendo o acolhimento e estreitando a relação entre os profissionais de saúde e os pacientes.”

CAPS Infantojuvenil: acolhimento e esperança

No CAPS Infantojuvenil, a programação teve início às 9h, sob a coordenação da gerente Ivaneide Martins de Souza, reunindo cerca de 80 crianças e adolescentes com transtornos como autismo, depressão e ansiedade.

“Essas ações são pensadas para oferecer algo que, muitas vezes, essas crianças e adolescentes não têm em casa. Quando montamos a árvore de Natal com brinquedos, imaginamos que eles iriam bagunçar, movidos pela curiosidade, mas eles nos surpreenderam e ficaram admirados. Isso mostra como algo simples pode trazer novidade, alegria e alívio para suas dores e angústias”, destacou Ivaneide.

A festa proporcionou momentos de lazer e acolhimento que, segundo a gerente, têm impacto significativo na vida dos pacientes.”Recebemos relatos de como uma adolescente ficou feliz ao chegar em casa, após nunca ter participado de algo assim. Ela disse à mãe que não tinha um dia tão feliz há muito tempo. Esses momentos permitem que eles esqueçam, mesmo que temporariamente, os desafios do dia a dia.”

Marisa Marinho, mãe de Vitória Luísa, de 11 anos, atendida pelo CAPS Infantojuvenil há 4 anos, reforçou a importância da confraternização. “É gratificante. Para minha filha, que tinha dificuldade de socializar, eventos como esse ajudam muito. Ela evoluiu do nível 2 de suporte para nível 1. É uma alegria ver o quanto ela tem avançado.”

Silvanida Conceição Prado, avó de Isabela, de 14 anos, também relatou avanços. “Isabela tem transtorno de TOD (Transtorno Desafiador de Oposição) e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e já enfrentou muitas dificuldades. O trabalho do CAPS Infantojuvenil é essencial para o desenvolvimento dela. Eventos como este ajudam a trazer leveza ao tratamento. Fico muito feliz e contente por ela.”

CAPS Vila Almeida: encerramento de ciclo com música e celebração

No CAPS Vila Almeida, a confraternização ocorreu das 10h às 14h45, com apresentações musicais de artistas como Pollyana Sanfoneira, Wilson Viola e o violinista Sander, além da participação do Motoclube Insanos. A gerente Leyisa de Carvalho Sena explicou que a celebração foi planejada para pacientes intensivos, semi-intensivos e internos, marcando o encerramento do ciclo anual.

“Esses pacientes estão em tratamento ativo, participando de oficinas terapêuticas, rodas de conversa e outros grupos. Nossa ideia foi oferecer um momento de descontração para celebrar os progressos individuais e reforçar os laços, mostrando que o cuidado vai além da assistência clínica”, afirmou Leyisa.

No próximo dia 19 de dezembro, a Residência Terapêutica Moinho dos Ventos, extensão do CAPS Vila Almeida, dará continuidade à programação natalina no Espaço Kirei. A ação contará com a apresentação de um grupo de pagode e terá como foco a socialização dos pacientes que vivem na casa terapêutica.

Rosana Caroline Monteiro, assistente social e gerente da unidade, ressaltou a importância dessas atividades. “A confraternização não é apenas um momento de celebração; é também uma oportunidade de criar memórias positivas e fortalecer o vínculo dos pacientes com a equipe.”

Com essas ações, a Secretaria Municipal de Saúde reafirma seu compromisso em oferecer um atendimento acolhedor e humanizado na rede de saúde de Campo Grande. Os eventos natalinos celebram avanços, promovem o bem-estar dos pacientes e encerram o ano com esperança e solidariedade.