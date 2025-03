Cão-robô reforça segurança na Avenida Paulista

A partir desta sexta-feira (21), a Operação Paulista Mais Segura foi lançada para intensificar a segurança na região da Avenida Paulista, em São Paulo. A operação conta com 376 agentes em patrulhamento diário e o apoio de tecnologias como câmeras de reconhecimento facial, drones e o uso inovador de um cão-robô, o Smart Dog, que monitora o fluxo de pessoas e transmite dados em tempo real. O patrulhamento abrange 18 quadras, do Ciclista até a Praça Oswaldo Cruz, com atenção especial ao entorno de locais movimentados como o Masp e estações de metrô.

Além disso, 45 viaturas, 18 motocicletas, bicicletas, patins e cães estão disponíveis para dar suporte ao patrulhamento. A ação também prevê equipe bilíngue para atender turistas. A medida foi planejada com base em análises de ocorrências na região nos últimos meses, com o objetivo de coibir crimes e melhorar a sensação de segurança dos frequentadores da avenida.

O secretário de Segurança Urbana, Orlando Morando, destacou que a operação atende a uma demanda do prefeito Ricardo Nunes e visa aumentar a presença policial somada ao uso de tecnologias de ponta.