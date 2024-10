Campo Grande institui o “Dia Municipal de Conscientização do Mutismo Seletivo”

AUTORIA DR. VICTOR ROCHA

Na sessão da Câmara Municipal de Campo Grande, realizada em 15 de outubro, foi aprovado o Projeto de Lei n° 11.379/24, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha (PSDB), que estabelece o “Dia Municipal de Conscientização do Mutismo Seletivo” a ser comemorado anualmente em 31 de outubro. A iniciativa tem como objetivo aumentar a visibilidade sobre essa condição de saúde mental.

O Mutismo Seletivo é um transtorno de ansiedade que afeta principalmente crianças, dificultando a comunicação em determinadas situações sociais. Embora muitas vezes confundido com timidez extrema, seus efeitos podem ser profundos, impactando o desenvolvimento social e educacional. As causas estão relacionadas à ansiedade e ao medo, e o tratamento pode incluir terapias comportamentais e, em alguns casos, medicação.

O projeto busca três objetivos principais:

Informar a população sobre as causas, sintomas e tratamentos do Mutismo Seletivo.

Combater o preconceito associado a esse transtorno.

Divulgar os meios de tratamento disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

Dr. Victor Rocha enfatizou a importância de ampliar o conhecimento sobre transtornos de saúde mental, ressaltando que a conscientização é essencial para que crianças afetadas sejam acolhidas e tratadas adequadamente. Essa aprovação representa um passo significativo em direção à inclusão e ao apoio a essas crianças na sociedade.