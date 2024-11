Caminhão carregado de cerveja tomba em cruzamento movimentado da Capital

Na tarde de quarta-feira (27), um caminhão carregado com caixas de cerveja tombou parcialmente sua carga em um dos cruzamentos mais movimentados de Campo Grande, na região central da cidade. O acidente aconteceu no entroncamento das ruas Eduardo Santos Pereira e Rio Grande do Sul, gerando transtornos temporários para o tráfego local.

Os responsáveis pela carga começam realizaram a limpeza da área afetada. Em seguida, o caminhão retornou ao local para recolher as caixas de cerveja que caíram durante o tombamento. Embora parte da carga tenha se perdido, a maioria das caixas seguiu intacta dentro da carroceria do veículo.

Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente, nem se outros veículos estiveram envolvidos. Felizmente, não foram registradas vítimas, e a operação de limpeza foi concluída rapidamente, permitindo a normalização do tráfego na região.