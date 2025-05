CAARAPÓ: Homenagem aos Povos Indígenas destaca identidade, tradição e valorização cultural

Na manhã desta sexta-feira, 09 de maio, a Praça Central de Caarapó foi palco de um momento marcante de celebração e reconhecimento cultural. A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, por meio do Departamento de Cultura, promoveu um evento especial em homenagem ao Dia dos Povos Indígenas, reunindo autoridades, estudantes, representantes das aldeias locais e membros da sociedade civil.

O destaque da manhã foi a inauguração da obra “Tekoha”, criada pelo artista douradense Gabriel da Silva Correa. A escultura, desenvolvida de forma voluntária, agora compõe a concha acústica da praça, agregando identidade visual ao espaço e representando a conexão entre a arte pública e a ancestralidade indígena. A palavra “Tekoha” vem do guarani e remete ao lugar onde se vive o modo de ser tradicional — uma referência direta à importância do território para os povos originários.

Além da inauguração, o evento contou com apresentações culturais emocionantes dos estudantes da aldeia local, incluindo o Grupo Saberes Indígenas e ex-integrantes da Orquestra Indígena. As apresentações reforçaram a riqueza e a vitalidade das tradições que atravessam gerações e seguem vivas na educação e no cotidiano das comunidades indígenas da região.

A iniciativa teve como propósito valorizar a diversidade cultural, reforçar a consciência sobre os direitos dos povos indígenas e contribuir para a construção de uma educação mais inclusiva, plural e respeitosa.

A presença do público e o envolvimento das escolas e lideranças locais tornaram o momento ainda mais significativo. A Prefeitura de Caarapó reafirma, com ações como esta, o seu compromisso com a preservação da memória, o fortalecimento das raízes culturais e o respeito à identidade dos povos indígenas.