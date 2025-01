Briga em sítio de Douradina termina em morte

Polícia encontra remédios para disfunção erétil

Briga em um sítio na noite de sábado (18), resultou na morte do sitiante Otávio José de Santana em Douradina. Segundo o boletim de ocorrência, Otávio chegou ao sítio, onde acontecia uma festa, acompanhado de um casal desconhecido. Durante a festa, Otávio iniciou uma discussão com familiares, reclamando da limpeza de um quarto, e agrediu sua esposa com um soco e a sogra com um chute.

O caseiro da propriedade tentou intervir, mas ambos caíram no chão. Nesse momento, Otávio começou a passar mal, aparentando sofrer um infarto. O funcionário tentou ajudar, mas a vítima não resistiu e morreu no local, antes da chegada dos socorristas.

Ao fazer a vistoria do veículo de Otávio, a polícia encontrou duas cartelas de remédios para disfunção erétil. A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como lesão corporal seguida de morte.