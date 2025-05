Brasil goleia Espanha e vai à semi do Mundial de Beach Soccer

O Brasil está nas semifinais da Copa do Mundo de Futebol de Areia após uma atuação impecável contra a Espanha. Nesta quinta-feira (8), os hexacampeões aplicaram uma goleada de 6 a 0 em Vitória, capital de Seychelles, e seguem firmes na busca pelo heptacampeonato.

O destaque da partida foi Rodrigo, que marcou os dois primeiros gols ainda no primeiro período. Na segunda etapa, Benjinha fez um golaço de voleio, e nos minutos finais o Brasil deslanchou com gols de Catarino, do goleiro reserva Teleco e de Filipe.

A defesa também teve papel crucial: a equipe brasileira é a menos vazada do torneio, com apenas três gols sofridos. Já o ataque, apesar de não ser o mais produtivo, chegou a 22 gols marcados em quatro jogos.

O próximo desafio será neste sábado (10), às 12h30 (de Brasília), contra Portugal, que eliminou o Japão por 7 a 6. A semifinal será transmitida ao vivo pelo sportv. Quem vencer, disputa a grande final.