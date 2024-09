Brasil goleia a Costa Rica e avança às quartas da Copa do Mundo de Futsal

A seleção brasileira de futsal goleou por 5 a 0 a Costa Rica nas oitavas de final da Copa do Mundo. Os gols foram marcados por Marcel, que é o artilheiro do torneio, Felipe Valério, Leandro Lino e Neguinho, que balançou as redes duas vezes. Com essa vitória, o Brasil acumula 32 gols feitos e apenas 2 sofridos, demonstrando uma performance incrível.

A equipe se prepara agora para o próximo desafio no domingo, enquanto observa o confronto entre Irã e Marrocos, que definirá seu adversário.

No entanto, a ausência de Pito, o craque eleito o melhor do mundo, por conta de uma lesão na coxa, é uma preocupação para o time. A torcida espera que ele possa se recuperar a tempo para contribuir na sequência do torneio.