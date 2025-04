Brasil fortalece comércio com Marrocos e Egito

Entre os dias 7 e 10 de abril, uma missão oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) reforçou os laços comerciais e sanitários do Brasil com Marrocos e Egito. A delegação, liderada pelo secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais, Marcel Moreira, buscou ampliar a cooperação técnica e promover produtos agropecuários brasileiros.

No Marrocos, o destaque foi a recente abertura do mercado para miúdos bovinos brasileiros e o fortalecimento da relação com a autoridade sanitária local (ONSSA). A visita incluiu ainda um jantar promovido pela ABIEC e pela Embaixada do Brasil, que reuniu autoridades e empresários para valorizar a carne brasileira.

No Egito, o foco esteve no crescimento das exportações do agro brasileiro, que alcançaram US$ 3,3 bilhões em 2024. Houve avanços em acordos sanitários, como a certificação eletrônica de produtos de origem animal. A missão reafirma o compromisso do Brasil com parcerias duradouras no norte da África, unindo diplomacia, segurança alimentar e comércio sustentável.