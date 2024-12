Brasil e Argentina unem forças para impulsionar a produção de fertilizantes e insumos agrícolas

Em um seminário bilateral realizado em Buenos Aires, Brasil e Argentina deram um passo significativo na cooperação para fortalecer a produção e o comércio de fertilizantes e insumos agrícolas. O evento, ocorrido na última quinta-feira (12), foi promovido pela Embaixada do Brasil na Argentina e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), com o apoio do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA).

Durante o seminário, especialistas destacaram a complementaridade entre os dois países no setor agrícola, com ênfase na troca de tecnologias sustentáveis e estratégias para aumentar a competitividade regional. Cleber Soares, secretário-executivo adjunto do Mapa, enfatizou os avanços do Plano Nacional de Fertilizantes do Brasil e a importância da produção de potássio na Argentina.

O evento também marcou a assinatura de um Memorando de Entendimento entre o Mapa e a província de Mendoza, com o objetivo de intensificar a cooperação nas áreas de agronegócio, promovendo a troca de tecnologias e a redução de custos de insumos para o setor.

Esse movimento conjunto visa fortalecer o agronegócio regional, garantir maior segurança alimentar e reforçar os laços econômicos entre os dois países.