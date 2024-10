Brasil avança na transição energética com a sanção da lei do combustível do futuro

O Brasil deu um passo significativo em direção à transição energética com a sanção da Lei do Combustível do Futuro, promovendo uma mobilidade sustentável e destacando o papel crucial do agro na geração de energia renovável.

O presidente Lula enfatizou a posição do Brasil como líder global em energias renováveis, como eólica, solar e hidrogênio verde, enquanto o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ressaltou a contribuição dos produtores na transformação de recursos naturais em biocombustíveis.

Essa lei prevê aumentos na mistura de etanol na gasolina e biodiesel no diesel, além de instituir programas voltados para combustíveis sustentáveis, como o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação e o Programa Nacional de Diesel Verde.

Com a expectativa de evitar a emissão de 705 milhões de toneladas de CO2 até 2037, a iniciativa não só impulsiona investimentos, mas também representa um compromisso firme do Brasil com a descarbonização e a sustentabilidade.