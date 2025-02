Bonito recebe 50 mil mudas de árvores nativas para projeto de reflorestamento

O município de Bonito foi contemplado com a doação de 50 mil mudas de árvores nativas, cedidas pela Itaipu Binacional. A ação faz parte de um esforço conjunto para fortalecer as iniciativas de reflorestamento e preservação ambiental na região.

A doação foi viabilizada por meio da articulação do deputado federal Dagoberto Nogueira e do prefeito Josmail Rodrigues. A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, agradece ao diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri, e ao diretor de Operação, Carlos Carboni, por atenderem a solicitação e contribuírem com o desenvolvimento sustentável do município.

As mudas nativas deverão ser retiradas no início do mês de fevereiro, dando início à implementação do projeto de reflorestamento que beneficiará diversas áreas do município, reforçando o compromisso de Bonito com a preservação ambiental e a sustentabilidade.