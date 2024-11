Bonito 21K comemora 10 anos realizando edição especial

Já com data fixa no calendário oficial da cidade de Bonito, sendo realizada sempre no primeiro sábado do mês de dezembro, a Bonito 21K comemora seus 10 anos com uma edição especial, com recorde de participantes, reunindo ao todo 2.500 atletas inscritos, e expectativa de público na cidade de 7.000 pessoas. A prova tem o diferencial de integrar a prática da corrida com as belezas naturais da cidade de Bonito, eleita 18 vezes o melhor destino de ecoturismo do País, e cresceu sem deixar de lado a preocupação com o meio ambiente, assumindo o compromisso de evento lixo zero e se tornando, em 2024, a primeira prova de corrida de Mato Grosso do Sul com selo carbono neutro.

A Bonito 21K é o maior evento esportivo de Bonito e um dos maiores do Estado. A prova de corrida de rua é homologada e aferida pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), e além da meia maratona tem percursos de 5 km e 10 km e prova kids. Nesta edição, serão mais de R$ 17 mil distribuídos em prêmios para os primeiros colocados da meia maratona. Há também premiação extra, com um bônus de 50% do valor do primeiro lugar, para quem bater o recorde da prova nos 21 km.

A prova será realizada no sábado, dia 7 de dezembro, mas o evento tem início na sexta-feira (6), com entrega de kits e várias programações na Praça da Liberdade. Nesse dia, em parceria com a Energisa, haverá uma sessão de cinema aberta ao público com o documentário “Mental – A Escola Queniana”, e a presença do atleta e treinador Ademir Paulino, referência a nível nacional.