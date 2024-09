Bombeiros são acionados em rodovia e bebê nasce dentro de carro em Caarapó

Bebê veio ao mundo dentro de um carro, na Rodovia MS-384, entre Bela Vista e Caarapó. O parto foi feito por Bombeiros Militares de Bela Vista.

Conforme o ”Fronteira News”, os militares foram acionados às 10h e encontrou a gestante no carro, ao lado do esposo. A guarnição, diz o site, adotou as medidas necessárias para garantir a segurança do recém-nascido.

Após o nascimento, mãe e filha foram encaminhadas ao Hospital São Vicente de Paulo. Os militares tiraram fotos com a criança e se mostraram gratificados.