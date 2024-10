Beto Pereira libera R$ 1 Milhão para Costa Rica em reunião com Delegado Cleverson

O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) se encontrou em Brasília com o prefeito reeleito de Costa Rica, Delegado Cleverson (PP), e anunciou a liberação de R$ 1 milhão para o município. Durante a reunião, Pereira parabenizou Cleverson pela reeleição e destacou a importância da aplicação eficiente dos recursos em áreas como turismo, infraestrutura e saúde.

Cleverson, acompanhado pelo secretário de Administração, Paulo Cesar Gabaron Vargas, e pelo vereador Arthur Baird, expressou sua gratidão a Pereira pelo apoio contínuo. “Agradeço mais uma vez ao Beto por destinar recursos ao nosso município”, afirmou o prefeito.

Os recursos serão utilizados em dois projetos principais: a criação de espaços públicos nos bairros Parque dos Ipês, Eldorado e Flor do Cerrado, e melhorias na infraestrutura do Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú, um importante cartão-postal da cidade. Além disso, a prefeitura iniciou a reforma do Ginásio de Esportes Luiz Carlos Yamashita de Souza, que contará com telhado novo, pintura, acessibilidade e um novo piso modular.

Com a reforma do ginásio prevista para ser concluída em até 10 meses, as melhorias prometem trazer um novo impulso ao esporte e lazer em Costa Rica, fortalecendo a parceria entre o deputado e o município.