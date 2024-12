Beto Pereira classifica 2024 como ano desafiador e celebra projetos aprovados para obras estruturantes: “Só tenho agradecer”

Com o encerramento do trabalho parlamentar nesta sexta-feira (20), o deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) avaliou o ano de 2024 como o “mais desafiador”, principalmente em razão da oportunidade de se candidatar à prefeitura de Campo Grande. O parlamentar, que obteve 115 mil votos na última eleição, dedicou este ano a entender mais profundamente as demandas da população.

Durante os últimos meses, Beto atuou como protagonista na busca por emendas que permitissem a realização de obras estruturantes para a mobilidade urbana em Campo Grande.

Dentre suas principais conquistas, Beto destacou em entrevista à Rádio Difusora Pantanal a aprovação dos projetos do viaduto da Coca-Cola e o prolongamento da Avenida Guaicurus, obras que serão feitas nos próximos anos em parceria com o governo do Estado.

“Graças ao esforço da nossa bancada, conseguimos alocar R$ 90 milhões de um total de R$ 500 milhões destinados a obras essenciais na cidade. São projetos que faziam parte do plano de governo que apresentamos para Campo Grande. São obras que sonhávamos há tanto tempo”, disse Beto.

No entanto, o parlamentar fez críticas construtivas à gestão atual – argumentando a falta de articulação com a bancada federal, um fator que, segundo ele, tem dificultado a captação de recursos e a implementação de projetos que poderiam transformar a cidade.

“Uma das críticas que faço à atual gestão é a ausência de diálogo com Brasília. Infelizmente, a prefeita de Campo Grande não se engajou nas discussões que poderiam trazer apoio e iniciativas significativas para a cidade”,

lamentou o deputado, enfatizando a importância de parcerias para o desenvolvimento local.

O deputado elogiou o governador Eduardo Riedel, que, segundo ele, demonstrou disposição para dialogar e trabalhar em conjunto com todos os parlamentares, independentemente da sua bandeira partidária.

“O governador trouxe propostas relevantes para as cidades de Mato Grosso do Sul, enquanto a gestão de Campo Grande precisa se integrar mais a esse esforço coletivo”, destacou.

Encerrando o ano com um saldo positivo, Beto destacou que seu trabalho em Brasília tem sido particularmente intenso neste final de ano, com o objetivo de debater e discutir pautas de grande relevância, como a Reforma Tributária e a PEC de Cortes de Gastos. Ele tem equilibrado sua atuação entre o Congresso e os municípios do estado, proporcionando a entrega de emendas que ajudam a reformar unidades de saúde, a disponibilizar veículos para instituições sociais e a promover o carnaval.

“Só tenho agradecer a cada campo-grandense que nos acompanhou durante este percurso, assim como aqueles que não nos apoiaram. Meu agradecimento se estende a todo o povo de Mato Grosso do Sul, que confiou em meu mandato como deputado federal, representando nosso estado. Sou grato a Deus por me dar saúde e a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, afirmou Beto.