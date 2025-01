Bentancur, do Tottenham, cai desacordado e sai de maca em jogo na Inglaterra

O uruguaio Rodrigo Bentancur caiu desacordado no gramado durante a partida entre Tottenham x Liverpool, pela Copa da Liga Inglesa, realizada nessa quarta (8). O jogador recebeu atendimento médico por cerca de dez minutos dentro de campo e foi encaminhado a um hospital, onde está consciente e irá realizar exames.

O lance aconteceu logo aos seis minutos de jogo. O meio-campista do Tottenham estava na área para um escanteio a favor de seu time e foi disputar a bola. Ele se livrou da marcação e chegou sozinho para cabecear, mas, na hora do movimento, passou batido e caiu com a cabeça no gramado.

Bentancur ficou caído desacordado e gerou preocupação dos jogadores. O árbitro interrompeu a partida para o meia receber atendimento médico e, após quase dez minutos de paralisação, foi retirado de maca.

O Tottenham informou ainda na noite de ontem que o jogador estava consciente e se comunicando. Nas redes sociais, Bentancur publicou uma foto tranquilizando os torcedores e familiares sobre sua situação.

“Tudo bem, galera! Obrigado pelas mensagens. Parabéns pela vitória, rapazes!!!”, escreveu em foto ao lado de sua parceira.

Vale lembrar que esse não é o primeiro susto envolvendo o meia uruguaio. Em agosto de 2024, no primeiro jogo da Premier League da temporada 24/25, ele se chocou com Fatawu, do Leicester, e caiu de cabeça no gramado. Ele sofreu um corte acima do olho esquerdo, recebeu atendimento por cerca de cinco minutos, e foi substituído. Apesar do acidente, o atleta não teve maiores problemas na ocasião.

A PARTIDA

No confronto que era válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa, o Tottenham saiu vitorioso por 1 a 0 contra o Liverpool, e joga agora por um empate. O gol foi marcado por Lucas Bergvall aos 41 minutos do segundo tempo.

A vitória do time de Londres encerrou a sequência de 24 jogos de invencibilidade do Liverpool, atual líder da Premier League e da Champions League.

O jogo de volta acontecerá no dia 06/02, em Anfield, e definirá um dos finalistas da competição. Na outra semifinal, o Newscastle tem a vantagem após ter vencido o Arsenal por 2 a 0 dentro do Emirates Stadium.

*Texto com supervisão de Guilherme Cavalcante