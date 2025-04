“Bem-vindo à Cracolândia”: Abandono e insegurança no Jardim Nhanhá

Moradores do Jardim Nhanhá, em Campo Grande, vivem em um cenário de abandono e insegurança, com ruas esburacadas, furtos constantes e a presença de usuários de drogas. Em protesto, moradores colocaram uma faixa na Rua Bom Sucesso denunciando a falta de ação do poder público e a crescente criminalidade na região. A mensagem, que inclui frases como “Bem-vindo à Cracolândia”, reflete o sentimento de impunidade e descaso.

Segundo relatos, até motoristas de aplicativo evitam o bairro, enquanto os furtos de fios e o tráfico de drogas continuam sem fiscalização. A falta de infraestrutura, como sinalização e quebra-molas, agrava ainda mais a situação, especialmente em áreas de grande circulação, como nas proximidades da Escola Municipal Padre Heitor Castoldi.

Moradores também reclamam da falta de resposta por parte da Prefeitura de Campo Grande, que, segundo eles, promete melhorias que nunca se concretizam. O bairro, antes promissor, sofre com a desvalorização e a fuga de moradores, que buscam melhores condições de vida.