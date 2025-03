Avanço da PEC 18/2024 fortalece proteção ao Pantanal

Na terça-feira (11), a PEC 18/2024, que reconhece o Pantanal Sul-Mato-Grossense como patrimônio nacional, deu um importante passo em sua tramitação no Senado. A relatoria da senadora Tereza Cristina, visa conciliar a preservação ambiental com o desenvolvimento sustentável da região, que abrange 65% do bioma. A senadora ressaltou a importância de políticas públicas para garantir a conservação e o crescimento equilibrado do Pantanal.

Agora, a PEC segue para a Câmara dos Deputados, onde o deputado Dr. Luiz Ovando, natural de Corumbá, se destaca como possível relator da proposta. Ovando, que já demonstrou comprometimento com a pauta ambiental, defende um debate construtivo, focando no manejo sustentável e na prevenção de incêndios, sem demonizar o agronegócio. Sua parceria com Tereza Cristina fortalece a defesa do Pantanal, especialmente em sua cidade natal, Corumbá.

A expectativa é que a PEC avance rapidamente na Câmara, com o apoio de ambas as lideranças políticas, consolidando a proteção do Pantanal como um legado para as futuras gerações.