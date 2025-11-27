quinta-feira, 27/11/2025

Atlético Novos Estados mira semifinal da Terrão: “É o nosso objetivo”

Milton
Publicado por Milton
Foto: Huanderson Merlotti/TV Morena

O Atlético Novos Estados entra em campo neste sábado (29), às 15h, no Campo Cidade Morena, buscando uma vaga inédita na semifinal da Liga Terrão. O duelo contra o Nacional/Zé da Horta será transmitido ao vivo pelo portal Primeira Página no YouTube.

A equipe chega com confiança, após terminar em segundo lugar no grupo B da fase de sede, garantindo a classificação com uma vitória na final contra o Sayonara. Na fase estadual, o time eliminou o União Cascatinha e venceu o Sport Júnior nas oitavas.

Para o presidente André Alves, a Liga Terrão é um objetivo especial: “É a ‘Libertadores’ aqui de Mato Grosso do Sul”. O volante Kleyton Keuvedo ressalta a sintonia do elenco: “Quem tiver mais vontade vai chegar… é um correndo pelo outro.”

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

PRF apreende cocaína em carga de cimento

Milton - 0
A PRF apreendeu 386 kg de cocaína escondidos em sacos de cimento na tarde desta quarta-feira (19), em Campo Grande. A ação ocorreu no...
Leia mais

Delegacia-Geral recebe unidade móvel da Cassems para policiais civis

Milton - 0
O Departamento de Gestão de Pessoal (DGP), por meio da Coordenadoria de Atendimento Psicossocial e Espiritual (CAPE), realizará no dia 2 de dezembro o...
Leia mais

Fim do prazo de recursos aproxima cumprimento da pena de Bolsonaro

Milton - 0
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro deixou passar o prazo para apresentar novos embargos de declaração contra a sentença do Supremo Tribunal Federal, que...
Leia mais

Dinheiro sumiu, parentes presos: furto milionário no bairro Parque dos Laranjais

Milton - 0
A Polícia prendeu na tarde de sábado (22) três mulheres envolvidas no furto de R$ 154.110,00 de um homem de 53 anos, no bairro...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia