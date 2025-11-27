Atlético Novos Estados mira semifinal da Terrão: “É o nosso objetivo”

O Atlético Novos Estados entra em campo neste sábado (29), às 15h, no Campo Cidade Morena, buscando uma vaga inédita na semifinal da Liga Terrão. O duelo contra o Nacional/Zé da Horta será transmitido ao vivo pelo portal Primeira Página no YouTube.

A equipe chega com confiança, após terminar em segundo lugar no grupo B da fase de sede, garantindo a classificação com uma vitória na final contra o Sayonara. Na fase estadual, o time eliminou o União Cascatinha e venceu o Sport Júnior nas oitavas.

Para o presidente André Alves, a Liga Terrão é um objetivo especial: “É a ‘Libertadores’ aqui de Mato Grosso do Sul”. O volante Kleyton Keuvedo ressalta a sintonia do elenco: “Quem tiver mais vontade vai chegar… é um correndo pelo outro.”