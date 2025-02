Atlético-MG prepara proposta por Rony do Palmeiras

O Atlético-MG está otimista com a possibilidade de contratar o atacante Rony, do Palmeiras, e prepara uma proposta oficial para o jogador. Após uma negociação frustrada com o Al-Rayyan, do Catar, Rony não faz mais parte dos planos de Abel Ferreira e não tem sido relacionado para os jogos. O Galo, que já tentou envolver o atleta em negociações passadas, vê a contratação como uma solução para reforçar seu setor ofensivo com velocidade. Cuca, além do atacante, busca um meia armador e um zagueiro rápido para fechar o elenco de 2025.