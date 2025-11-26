Atlético-MG afasta Daniel Vorcaro do Conselho de Administração

O Atlético-MG anunciou o afastamento de Daniel Vorcaro do Conselho de Administração do clube. A decisão foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária na última semana, após o empresário e sócio da SAF ser preso acusado de gestão fraudulenta.

A vaga no Conselho ficará aberta até nova deliberação dos acionistas. Esse órgão define as diretrizes estratégicas do clube, composto por Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, Gustavo Drummond, Sérgio Batista Coelho e José Murilo Procópio de Carvalho.

Vorcaro investiu cerca de R$ 300 milhões na SAF do Atlético entre 2023 e 2024, adquirindo 20,2% das ações. O aporte financeiro está sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo, em um inquérito ligado à Operação Carbono Oculto.

A SAF do Galo destacou que a decisão segue normas internas de governança e reafirmou seu compromisso com transparência e responsabilidade institucional. O Atlético não é alvo da investigação.

Nota do Atlético

“A SAF do Galo informa que, em Assembleia Geral Extraordinária, realizada na última sexta-feira (21/11), os acionistas decidiram pela destituição de Daniel Bueno Vorcaro do Conselho de Administração.

A decisão decorre de fatos de conhecimento público que geraram impedimentos para o exercício regular de suas funções, conforme previsto nas normas internas de governança.

O assento no Conselho permanecerá vago até nova deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. A SAF do Galo reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade institucional e as melhores práticas”.