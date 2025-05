As Dez Mais

Quinta, 8 de maio de 2025

Hoje é comemorado o Dia da Vitória da II Guerra Mundial.

Manchetes dos jornais de Campo Grande:

Correio do Estado: Nelsinho participa de ato pela Anistia e se aproxima de Bolsonaro…

O Estado: Capital reforça quadro de professores e reajusta salário do magistério em 6,27%…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

Há que se ter cuidado com o rótulos porque: Existe mulher mais valente que homem; Homens mais sensíveis que crianças; Crianças mais sofridas que velhos; Velhos mais rápidos que jovens; jovens mais sábios que velhos; graduados dando aulas de ignorância e analfabeto ensinando a vida. E assim é vida que segue. Lembre-se: Ler o rótulo de um vinho nunca será igual sentir o seu paladar.

Em nome de BDM: o seu dinheiro digital

Boca do Povo: a maior revista semanal do estado

Está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

A Polícia Federal já amanheceu o dia com a Operação ‘Pantanal Terra Nullius’. Desarticulam um esquema de grilagem de terras pantaneiras pertencentes à União, fraudadas e comercializadas como Cotas de Reserva Ambiental ou Títulos de Cota de Reserva Ambiental Estadual.

2ª)

Foram cumpridos 10 mandados de ‘busca e apreensão’ em Campo Grande e em Rio Brilhante, além do bloqueio de bens e valores que podem superar R$ 3 milhões de reais. Empresários e fazendeiros da região em conluio com servidores da AGRAER titulavam as áreas na região de Rio Negro e em faixa de fronteira.

3ª)

O PDT, depois da demissão do ex-ministro Carlos Lupi, deixou a base do governo na Câmara Federal. O líder do PDT deputado federal Mário Henriger acena com apoio à CPI desde que a investigação alcance gestões anteriores.

4ª)

Moradora de um Condomínio vizinho à CASSEMS e lindeira com o Parque das Nações Indígenas quase ‘morreu de susto’ ao encontrar uma cobra na sua cozinha. A PMA foi chamada, atendeu rapidamente, apreendeu o réptil levando-o para o CRAS.

5ª)

Vereador do PT em Jardim abandonou companheiros de campanha após ganhar eleição por 25 votos e “fechar” com o prefeito eleito em troca de cargos para sua esposa e cupinchas, sendo nomeado líder do prefeita Câmara. A cidade diz que “esse é vereador de um mandato só”.

6ª)

Passarinho de gravata me contou que a Procuradoria Geral da República lincou de vez a corrupção existente no MS com a corrupção que tomou conta do Distrito Federal. Há ligações de advogados de MT e de desembargadores afastados do TJMS, com famoso lobista que intermediava a venda de sentenças e até vazamentos da Federal, tudo operado por Andresson de Oliveira Gonçalves que está preso em Mato Grosso por ordem do Ministro Cristiano Zanin

7ª)

E atenção!

O prefeito Nelson Cintra foi brutalmente agredido nesta manhã quando visitava obra municipal no dique da cidade às margens do Rio Paraguai. O vagabundo e desocupado Djoni Montanha partiu ‘pra cima’ do prefeito a socos e pontapés. Foi preso e autuado em flagrante.

8ª)

O juiz aposentado Aldo Ferreira da Silva Júnior, que recebe 30 mil mensais, vai responder por ter ‘se vendido’ por 300 mil reais. Julgamento será dia 2 de julho. Ele foi aposentado compulsoriamente pelo TJMS em 24 de fevereiro de 2022. Está proibido de exercer a magistratura. Está aposentado, mas merecia cadeia.

9ª)

No Vaticano ainda não saiu fumaça branca na chaminé da Capela Cistina. Aguarda-se a declaração do “habemos papam”. O conclave vai eleger o ‘duocentésimo-sexagésimo-sétimo Papa.

10ª)

O Diretor-Presidente da AGEREG Zé Mario ficou de ‘cara no chão’ durante seu depoimento na desafortunada ‘CPI do Ônibus’, ao dizer que a prefeitura estava regular com os repasses. Ele mentiu. Desde dezembro o Consórcio não recebeu “nadica de nada”. Por faltar com a verdade ele poderia ter saído preso do depoimento, mas faltou coragem aos vereadores.

Chicotadas do dia!

Está borbulhando um escândalo de ‘licitação dirigida’. Envolvida uma entidade nacional que opera em nosso estado. Queriam que uma empresa de engenharia daqui vencesse a licitação, mas ‘deu chabú’ e a “coisa” está na ‘bica’ de explodir. Quem viu me contou que será um escândalo do tipo que poderá fazer milagres, como – por exemplo – fazer gente de ‘cadeira de rodas’ sair correndo. Estamos assistindo só de binóculos e pincinêz. Mas, se precisarem de fogo pra queimar o barraco emprestamos o binga. Essa turma merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia:

Hélio Queiroz Daher: secretário estadual de Educação; A sempre bela Maqrluce Manvailler Esgaib; Roberta Capalbo; Jorge Benjamim Cury; Sandra Mara da Cunha; Etiene Alves Vilela; Neusa Fabrete da Silva; Sacha Dimitrow Kussarew; Marcílio Miyahira; Ana Paula Yamada e Talita Pestana.

Nossos amigos:

Des. Ruy Celso Florence, anunciando o ‘Registre-se’ de 12 a 16 em todo MS; Magali Godoy, de Caracol; Sirley Pacheco, de Porto Murtinho; Reinaldo Garcia, de Nioaque; Prefeitos: Wanderleia Caravina (Bataguassu), Prof. Rafael (Anaurilândia), Dr. Lúcio (Santa Rita do Pardo). Secretários: Guilherme Diniz, de Chapadão do Sul, André Bacalá , de Três Lagoas, Nilson Pedroso, de Corumbá. Prefeitos Cido de Anastácio e Mauro do Atlântico de Aquidauana que uniram forças para fazer uma dobradinha de obras em prol das duas cidades irmã. Bonito gesto. Parabéns!.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.