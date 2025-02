As Dez Mais

Terça: 25 de fevereiro de 2025.

Hoje é o Dia da criação do Ministério das Comunicações

Manchetes dos jornais diários da Capital:

Correio do Estado: Governo propõe pagar um auxílio a vítimas de violência doméstica em MS…

O Estado: Estado e prefeitura projetam necessidades para “nova” Casa da Mulher Brasileira”.

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Apenas os loucos e os solitários é que se podem dar ao luxo de serem eles próprios”

AS ‘10’ MAIS!

O dia começa triste com a morte inesperada do jornalista Danilo Costa,. Vitimado por um mal súbito na madrugada.

Ontem eu, o Dr. César Quintas e o Gatti visitamos o presidente do TCE-MS Flávio Kayatt. Foi uma conversa de amigos que não se viam há muito tempo. O tempo passou, mas nossas amizades continuam iguais.

A entrevista de ontem no ‘Boca do Povo’ com a senadora Soraya Tronicke mostrou que ‘debaixo de um quieto’ ela fez e está fazendo muita coisa pela nossa cidade. Parabéns!

A prefeitura de S. Paulo queria impedir o serviço de mototáxi, mas o subprocurador-geral de Justiça matou a questão ao dizer que “A prefeitura não tem competência para proibir o serviço e a medida fere a liberdade de escolha”.

Preso nesta manhã o assassino Fausto Silva Jr Aparecido de Oliveira, 31, que matou Michelle Santos, 26 anos sábado em Água Clara.

O ex-vereador Marcos Tabosa assume hoje a presidência do IMPCG com salário de R$ 35 mil. Ele substituiu a Elza Pereira da Silva. Passarinho me contou que a ‘dança das cadeiras’ na prefeitura vai continuar…

Impugnada a licitação para contratação de 24 veículos por 12 meses para o Ministério Público no valor de R$1 milhão e 114 mil reais. Dizem que a licitação poderia estar direcionada e a licitação não muito clara.

O MDB perdeu o prefeito de Rio brilhante Lucas Foroni que “caiu” fora do partido. Ele rejeitou a aliança dom Reinaldo Azambuja e caiu do cólo da senadora Tereza Cristina. Vai se filiar ao PP dia 8 de março.

Motorista profissional está ‘valendo ouro’ no MS principalmente em nossa Capital. As gigantes da celulose absorveram toda mão-de-obra existente e continua trazendo gente de fora.

A ex-presidente Dilma Rousseff foi hospitalizada na sexta em Xangai-China com quadro de ‘pressão alta’.la canelou a viagem que faria à África do Sul para participar da reunião do Brics.

Paranaíba virou a “Meca” do bom Carnaval no estado e o prefeito Maicol “Doido” está vibrando com mais um excelente Reinado de Momo. Parabéns.

Serviços da Energisa continuam fazendo pessoas arrancarem os fios dos cabelos. Lá pras bandas de Ribas do Rio Pardo, em sua área rural, a energia caiu há vários dias e nem sinal de reparo na rede. Mantimentos ‘se perdendo’ e a desculpa de não ter equipe para atender a emergência. Isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Rosana Razuk; Arthur Mori Miyashiro; Nelson Bruno; Nádia Nadalon Viana; Graciele Souza: da Kelly Alimentos; Darci Silva; Gilberto Smozinski; Nilma Brito da Silva; Mônica Essir Simioli; Nely da Cunha Silva e Dr. Sandro Fabi.

Márcia Helena Okama: Secretária de Fazenda da Prefeitura de Campo Grande; Leandro Caramalac: presidente da Câmara de Terenos e candidato à presidência da União de Câmaras; Adelina Avesani Spengler; Junior Avesani: da Cervejaria Bamboa e Ademilson Antônio Alves da J&A Móveis personalizados.

Fuuuuuuuuuuuui.