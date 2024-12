Terça, 17 de dezembro de 2024.

Hoje é Dia do Pastor Presbiteriano.

Faltam 8 dias para o Natal.

Manchetes dos jornais diários:

CORREIO DO ESTADO: Agência federal “sepulta” plano de novo Anel Viário na Capital.

O ESTADO: Mato Grosso do Sul tem o etanol mais barato do País.

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

Gente falsa não fala, insinua. Não conversa: gera intriga. Não elogia, adula. Não deseja: cobiça. Não colabora: interfere. Não participa: se infiltra. Não sorri: mostra os dentes. Não caminha: rasteja pela vida sabotando a felicidade alheia e sobrevivendo dos seus restos.

AS ‘DEZ’ MAIS!

1ª)

No Guarujá-SP dois assaltantes renderam um Papai-Noel e seus ajudantes, e limparam o saco do “Bom Velhinho”… Ora, vejam…

2ª)

Consumo de bebida alcoólica abusivo mata no Brasil uma pessoa de 55 anos ou mais, à cada 4 horas. Pesquisa mostra que mudanças fisiológicas típicas do envelhecimento explicam a maior vulnerabilidade nessa faixa etária.

3ª)

Um traficante furou a blitz da PRF e vendo-se acuado arrancou da arma e mandou balas nos PRFs que o perseguiam. Eles revidaram. Ele virou ‘peneira’. morrendo antes de chegar ao hospital.

4ª)

Um salto de 9,54% nos gêneros de consumo desta época. Pelo menos 29 itens subiram com a alta do dólar: Carne e cesta de Natal subiram 2 dígitos. A batata subiu 30,82% e a conta de luz deverá aumentar 9% em 2025.

5ª)

Confirmado: a prefeitura de Campo Grande vai depositar dia 20 o 13º salário dos servidores. A prefeita Adriane Lopes confirmou o pagamento.

6ª)

Refrigerantes vão pagar mais impostos com a Reforma Tributária. Texto final voltou do Senado para a Câmara que terá a palavra final.

7ª)

Cresceu neste ano as fraudes de energia em comparação ao ano passado: 62%. São 6 mil denúncias mensais. Neste ano de janeiro a novembro a média passou de 9.900 casos. As fraudes neste ano geraram um prejuízo de mais de R$ 68 milhões de reais.

8ª)

Quem apostava no Grande Anel Viário de Campo Grande pode ir tirando o ‘cavalinho da chuva’. A repactuação da Br-163 propões a duplicação apenas do trecho já existente próximo ao perímetro urbano.

9ª)

A ACP vai realizar dia 19, às 15 horas, a “Cerimônia de Valorização da Educação Pública” que contará com a presença dos vereadores. O convite é do presidente da entidade prof. Gilvano Bronzoni.

10ª)

A cidade de Paranaíba, administrada pelo prefeito Maycol Queiroz, conhecido como “Maycol Doido” reeleito para mais 4 anos, ganhou o SELO OURO em Educação. A avaliação é do Governo Federal. Parabéns!

CHICOTADAS DO DIA!

O avião apreendido com 400 Kgs de drogas em Penápolis-SP, passou por Aquidauana onde foi abastecido. De lá voou rumo ao interior paulista onde foi apreendido e presos piloto e acompanhante da carga. A droga iria entrar no circuito da chamada ‘Rota Caipira’ e de lá seguiria para a Polônia. Isso ‘é’ uma pouca vergonha usar aviões para destroçar jovens aqui e no mundo. Envolvidos merecem as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Dr. Guilhermo Ramão Salazar; Abadia: esposa do Miguelito; Mauro Claus; Jorge Takayoshi Neshida; Laércio Santos; Ruan Aquino Montazolli; Dr. Joel MiYahira; Trajanio Tezelli; Dayane Almeida; Luiza Kanashiro; Lara Manvailler Dias; Keila Lima e Edson Guzalla.

CARNET SOCIAL: A página elegante da cidade

Nossos parabéns ao Cel. PM Rabelo responsável pelo Instituto Homem Pantaneiro, premiado no quadro “Os Melhores do Ano” no programa de Luciano Hulk da Rede Globo. Nossos abraços para: Vereador Zé da Farmácia; Alessandra: setor de comunicação do Tribunal de Contas; Odilonzinho: da Agereg; Marcos Santullo: presidente do PP; Taicy Teixeira: assessora da Prefeitura de Campo Grande; Pecuarista Terezinha Cândido e Joelma Belchior: assessora do secretário Carlinhos Videira da SEJUSP.

