As Dez Mais

CORREIO DO ESTADO: “Petrobras reserva R$ 252 Milhões para retornar as obras da UFN3”

O ESTADO: “Paciente de Corumbá denuncia médicos por negligência”

AS ’10 MAIS!

1ª)

Despachante desaparecido continua procurado pela polícia sobre os desvios do Detran. O MP desmentiu que tenha aceitado delação premiada dele que é foragido da justiça.

2ª)

Faleceu o empresário Valdir Bay, de 69 anos, fundador da “Sorvetes Jeito Frio”. Está sendo velado jd. Das Palmeiras e será cremado. Aos familiares e funcionários nossos pêsames.

3ª)

O candidato a prefeito de Dourados Marçal Filho (PSDB), não foi ao debate em Dourados na noite de ontem na sede do Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de Dourados). Já tinha faltado no debate da Associação Comercial de Dourados, no dia 14…

4ª)

O ex-prefeito Carlos Anibal Ruso Pedroso, que concorria pelo Solidariedade nas Eleições de 2024, à prefeitura de Ladário ‘jogou a toalha’. Carlos havia sido preso na Operação Mensalinho…

5ª)

O deputado federal, Dagoberto Nogueira (PSDB), anunciou ontem nas redes sociais a morte do seu irmão, Luís Carlos, na quarta-feira. Ao deputado e seus familiares as nossas condolências.

6ª)

Passarinho me contou de um “entrevero” de dois grandalhões com direito a mão na cara e xingamentos impublicáveis por causa de política. Quem viu me contou que a coisa foi mais feia que a briga de um mulo e uma mula sem cabeça. Cruz credo.

7ª)

Marcelo Miglioli está na capa de hoje do jornal “O Estado” explicando porque não se pode ir metendo a marreta em obras federais. A matéria é interessante e esclarecedora. Leiam.

8ª)

Faleceu hoje o presidente da Câmara de Novo Horizonte do Sul Ademir de Oliveira, 61. Estava tratando de um câncer em Campo Grande. Era vereador respeitado e querido já em seu 3º mandato.

9ª)

Flamengo empatou com o Peñarol do Uruguai pela Libertadores. Resultado 0x0. O mengo havia perdido no jogo de ida no Maracanã, acabou eliminado da competição.

10ª)

A candidata do PT a prefeitura de Campo Grande Camila Jara prometeu que “Se eleita rescindirá o contrato com o Consórcio Guaicurus. Ela fez uma promessa vazia porque: 1º: rescindir o contrato é deixar Campo Grande sem transporte coletivo. 2º: Ela não vai ganhar…

Chicotadas do dia!

Uma agropecuária da família de João Amorim simulou um empréstimo de R$ 56,3 milhões para elevar o capital social em 252%: de R$ 22,2 milhões para R$ 78,6 milhões. O MP representou contra Ana Lúcia Amorim – filha do João – por suspeita de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. É mais um capítulo na briga de Ana Lúcia com as irmãs, Ana Paula e Renata Amorim, a madrasta Tereza Cristina Pedrossian Cortada Amorim, e a tia: a ex-deputada estadual Maria Antonieta Amorim dos Santos (MDB), pela fortuna do empresário. Isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

