AS ‘DEZ’ MAIS!

CORREIO DO ESTADO: BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, mira a Rota da Celulose

O ESTADO: Em comemoração aos 30 anos da FCDL Governador Riedel recebe prêmio

Ontem a bruxa andou solta por Terenos. 29 pessoas foram presas roubando energia. Até a tal “Liga da Justiça” tinha seu principal SUPER-HERÓI metido no furto. E dizem que isso é só o começo…

O irreverente povo terenense já mudou o nome da tal “Liga da Justiça”. Agora, virou a “Liga da Gatunagem”. Como diz meu amigo caubói do rádio: “Sapateia mulher feia!”.

A Franco Ortopedia inaugura hoje sua nova loja. A tradicional família mariliense chegou por aqui pelas mãos do Dr. Hélio Mandetta e construiu sua história na ortopedia.

O jingle do Dr. Jamal virou uma espécie de “hit parade” entra as propagandas bem-feitas para a atual campanha. Criativo, simpático, alegre e muito bem-humorado.

O engenheiro Marcelo Miglioli, da Secretaria de Obras, a pedido da prefeita Adriane Lopes esteve reunido ontem com comerciantes da Calógeras para discutir o corredor de ônibus e cliclovia na Calógeras. Isso é o correto: discutir com comerciantes o que deve ser feito. Parabéns.

Correio do Estado publica hoje que em 2026 a ministra Simone Tebet vai disputar eleições por MS. Simone quer ser senadora.

O deputado estadual Renato Câmara vai comandar a Frente Parlamentar lançada ontem pela FCDL, na comemoração dos 30 anos da entidade.

Vivian Cruz, vice na chapa de Nelson Cintra, de Porto Murtinho, teve seu registro indeferido ontem pela Justiça Eleitoral. Ela não se desincompatibilizou de sua empresa que negociava com a prefeitura. Vivian está fora do jogo. Por tabela Nelson Cintra poderá sofrer as consequências.

Diz a Bíblia que “o esperto acaba vítima de sua própria esperteza”. Valdir Neves caiu no conto do ‘mercado livre’ e perdeu mais de 38 mil tentando comprar máquinas agrícolas para uso pessoal. Como diz o Bezerra da Silva: malandro é malandro e mané é mané. O assunto merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Claudinho Serra apresentou mais um atestado para se manter longe do cargo e dar fôlego para Gian Sandim como titular e seus funcionários. A manobra é ‘antiética’, mas faz parte do jogo.

Advogado de Coxim foi preso em Guiné-Bissau com ‘duas toneladas e 600 quilos de cocaína distribuída em 78 fardos”. Isso só poderia terminar em cana. A tripulação era composta de: 2 mexicanos, 1 colombiano, 1 equatoriano e um brasileiro. Essa cambada merece nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Pra. Daniele, da Avivad; DJ GeGe; Natal Baglioni; João Franco; Sinara Leite; Yuri Moreira; Celso Sozuko Guibo; Iracema Afonso de Souza; Lurdes Frosi Peruzo. Para amanhã: Jaime Verruck; Celma Padilha; Jéssica Silva e Antônio Cotrim Junior: em Balneário Camboriú-SC.

Iris Moreira, da Renasce Esperança; Candidatos a prefeitos: Gerolina, de Água Clara; Clediane Matzenbacher:de Jardim; Fabinho Florença: de Miranda; Roberson Moureira: de Ribas do R. Pardo; Gordo da Tigre: de Caarapó e Claudião: de Jaraguari. Des. Aposentado do TJMS Dr. Joenildo de Souza Chaves e esposa Clarice Maciel; Júlio Cesar: da ALEMS; Dr. Adriano Garcia Geraldo: delegado de Polícia Civil; candidatos a vereadores: Pedro Raimundo, do antigo Supermercado Dayane; Dalton Camargo, do PSD e Airton Saraiva, do AVANTE.

