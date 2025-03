Artesã de Bataguassu é homenageada pelo Deputado Caravina em sessão solene na ALEMS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizou, na noite desta quinta-feira (20), uma Sessão Solene em homenagem aos artesãos do estado, destacando o talento e a contribuição cultural desses profissionais para o Mato Grosso do Sul. Durante a cerimônia, foi entregue a Medalha Conceição dos Bugres, honraria concedida anualmente a artesãos que se destacam no cenário estadual. Entre os homenageados, o deputado estadual Caravina prestou reconhecimento especial à artesã Nita Dutra, de Bataguassu, por sua trajetória de dedicação e inovação no artesanato regional.

Com 27 anos de experiência no artesanato, Nita Dutra encontrou sua vocação na argila, transformando pequenos blocos de barro em verdadeiras obras de arte. Suas peças, que retratam animais da fauna pantaneira. Com delicadeza e riqueza de detalhes, suas esculturas de araras, João de Barro, garças e tuiuiús preservam a identidade cultural do Pantanal e encantam quem as conhece.

Além do talento manual, Nita também se tornou uma referência no meio digital, utilizando as redes sociais para levar sua arte ainda mais longe. Com mais de 28 mil seguidores no TikTok e vídeos que ultrapassam 1 milhão de visualizações, ela compartilha o processo de criação de suas esculturas, aproximando o público da magia do artesanato e valorizando a cultura regional. Seu trabalho não apenas impulsiona o artesanato sul-mato-grossense, mas também inspira novos artistas a enxergarem na arte uma forma de expressão e sustento.

A sessão solene foi proposta pela deputada Mara Caseiro (PSDB) e reuniu diversas autoridades, incluindo Mariano Neto, neto da icônica artista Conceição dos Bugres, cujo nome batiza a medalha concedida aos homenageados. Mariano emocionou o público ao lembrar da herança cultural deixada por sua avó e reforçar a importância de preservar e incentivar o artesanato sul-mato-grossense.

O evento celebrou não apenas o talento individual dos homenageados, mas também o crescimento do setor artesanal no estado. Atualmente, mais de 8 mil profissionais possuem registro oficial de artesão, e a estimativa é de que 30 mil pessoas em Mato Grosso do Sul tenham no artesanato uma fonte de renda e sustento.

Com a homenagem a Nita Dutra, Caravina reafirma seu compromisso em apoiar e valorizar os artistas locais, garantindo que o artesanato continue a ser um símbolo da identidade cultural do estado.