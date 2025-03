APARECIDA DO TABOADO: Visita de representantes da secretaria estadual de saúde discute ações contra a dengue.

Na tarde de 18 de março, a Secretaria de Saúde de Aparecida do Taboado recebeu a visita de representantes da Secretaria de Estado de Saúde para discutir estratégias de combate à dengue e outras arboviroses. O encontro teve como objetivo assessorar as equipes técnicas e a gestão municipal na implementação de ações eficazes para a prevenção e controle dessas doenças.

Durante a reunião, a equipe estadual tomou conhecimento das iniciativas já em andamento no município e avaliou a necessidade de suporte adicional. Entre as ações destacadas, foram mencionados o uso do fumacê, a realização de um arrastão no final de 2024 e a distribuição de repelentes para gestantes, pessoas com deficiência e acamados, adquiridos com recursos próprios.

Além disso, foi ressaltado o foco na vacinação contra a dengue, com a realização de campanhas em horários noturnos e aos finais de semana, visando ampliar a cobertura vacinal. O encontro permitiu o alinhamento das estratégias municipais com as diretrizes estaduais para o enfrentamento da doença.

Participaram da reunião o Coordenador Estadual do Controle de Vetores, Mauro Lúcio Rosário; a Técnica do Controle de Vetores, Bianca Mandacaru Godoy; e a Interlocutora Estadual do SINAN, Flávia Maria Pereira Chedel. Representando Aparecida do Taboado, estiveram presentes o vice-prefeito Tenente Ávila, a Secretária de Saúde Daiane Pupin, a Coordenadora de Controle de Vetores Paula Andréia, a Coordenadora de Atenção Primária Cintia Lalucci, a Coordenadora de Vigilância Sanitária Edileuza Gomes, o Diretor da FESAT Robson Souto e a Coordenadora interina de Vigilância Epidemiológica Maysa Sampaio.