Ana Portela: A nova voz do PL em MS

Ana Claudia Pereira Portela foi eleita para seu primeiro mandato como vereadora em Mato Grosso do Sul, conquistando 4.577 votos. Filha de Aparecido Andrade Portela, o Tenente Portela, atual presidente do PL no estado, ela entra na política com uma forte herança familiar.

Durante sua campanha, destacou-se ao ser a única candidata do Estado a ter um vídeo gravado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que lhe rendeu visibilidade e apoio significativo. Ana Claudia começou sua trajetória política ao participar da campanha de 2018, o que a preparou para essa nova fase.

Com o compromisso de representar as necessidades da população, ela promete trazer novas perspectivas para a Câmara Municipal, utilizando sua conexão familiar e experiência prévia para impactar positivamente a comunidade.