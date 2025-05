Profissionais de seguradora recebem Título de Visitante Ilustre do presidente Papy

Pela contribuição ao setor empresarial, o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Vicente Neto, o Papy, concedeu o Título de Visitante Ilustre aos profissionais do mercado de seguradora no Brasil, Emerson Pinheiro Valentim e Wesley Ferreira de Andrade. Os projetos de Decreto Legislativo foram aprovados na última sessão e as homenagens entregues nesta quinta-feira (8).

Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Oswaldo Cruz e com MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, Emerson Pinheiro Valentim construiu uma sólida carreira na área comercial e de vendas. Atualmente, exerce o cargo de Diretor Comercial Brasil do Grupo Porto, uma das maiores companhias do setor no país. Nessa função estratégica, lidera iniciativas voltadas ao fortalecimento da presença da empresa no mercado nacional, impulsionando resultados expressivos em colaboração com sua equipe comercial.

A experiência profissional é enriquecida por passagens em grandes instituições do ramo, como AGF/Allianz, Unibanco AIG Seguros e Itaú-Unibanco, onde desenvolveu competências que hoje o colocam entre os principais executivos do segmento.

“Emerson se notabiliza pela capacidade de elaborar e conduzir estratégias de crescimento sustentável, além de cultivar relacionamentos duradouros com clientes e parceiros de negócios”, justificou Papy no decreto.

O outro homenageado, Wesley Ferreira de Andrade é tem mais de 24 anos de atuação na área comercial no segmento de seguros, dos quais 12 anos ocupando cargos de gestão, Wesley se consolidou como referência nacional em sua área. Atualmente, exerce a função de Diretor Comercial responsável pelas regiões de Minas Gerais e Centro-Oeste, cargo de grande responsabilidade estratégica. Iniciou sua carreira na extinta Seguradora Minas Brasil, posteriormente incorporada pela Zurich, e desde 2003 integra a equipe da Porto Seguro, onde construiu uma trajetória marcada por dedicação, resultados expressivos e participação em importantes processos de fusões e incorporações, como a integração com o Itaú Unibanco.

Wesley é graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Oeste de Minas, com Pós-Graduação em Gestão Financeira pelo IBMEC, Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), além de cursos de extensão em Liderança, Administração e Negócios pela Ohio University (EUA). Complementa seu currículo um MBA em Administração, Gestão Corporativa, Negócios e Marketing pela renomada Fundação Dom Cabral.

“Wesley tem destacada trajetória profissional no setor empresarial, marcada por liderança, competência e relevantes contribuições ao desenvolvimento do mercado segurador no Brasil”, diz o decreto.