PF prende foragido há 7 anos com identidade falsa em Dourados

A Polícia Federal prendeu em Dourados um homem que estava foragido da Justiça há quase sete anos. Condenado por tráfico de drogas em São Paulo, o suspeito vivia com identidade falsa e chegou a abrir uma empresa utilizando documentos obtidos de forma ilegal. Ele foi detido no âmbito da Operação Camisa 10, deflagrada em fevereiro deste ano.

Após a prisão, a verdadeira identidade do investigado foi confirmada, permitindo o cumprimento do mandado de prisão pendente. Durante o período em que esteve foragido, ele conseguiu emitir documentos como Carteira Nacional de Habilitação e formalizar um CNPJ, o que levanta suspeitas sobre possíveis cúmplices no processo de falsificação.

Agora, além da pena anterior, o homem responderá também por falsidade ideológica. A segunda fase da Operação Camisa 10 teve como foco a desarticulação de uma organização criminosa atuante na fronteira com o Paraguai, responsável pelo envio de drogas a partir de Ponta Porã/MS.

A Polícia Federal segue investigando possíveis ramificações da quadrilha e o uso de documentos falsos em outras fraudes.