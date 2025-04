A Prefeitura Municipal abre as portas para uma nova modalidade esportiva, o Vôlei Adaptado, exclusivo para pessoas com 50 anos ou mais! As aulas são gratuitas e acontecem às quintas-feiras e sábados.

Melhora da mobilidade e coordenação

Atividade física adaptada e segura

Socialização e diversão garantidas

Local das inscrições: Centro de Convivência

Local das atividades : Ginásio de Esportes

Dias: Quintas e Sábados

Horário: Das 7h às 8h