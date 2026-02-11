quarta-feira, 11/02/2026

Agetran divulga interdições para o Carnaval 2026

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulga o cronograma de interdições viárias programadas para o período de Carnaval em Campo Grande, com o objetivo de garantir a segurança de motoristas e foliões durante os eventos carnavalescos realizados em diferentes regiões da cidade.

A orientação é para que os condutores fiquem atentos à sinalização provisória, respeitem as indicações dos agentes de trânsito e planejem rotas alternativas, a fim de evitar transtornos e congestionamentos.

Segurança no trânsito

Durante o período carnavalesco, a Agetran reforça a importância de comportamentos responsáveis no trânsito.

A orientação é que os motoristas respeitem os limites de velocidade, não dirijam sob efeito de álcool e sigam rigorosamente a sinalização temporária e as orientações dos agentes.

Aos foliões, a orientação é planejar o deslocamento com antecedência e, sempre que possível, utilizar transporte público ou aplicativos de mobilidade.

Veja a Programação Completa:

Desfile das Escolas de Samba

Ensaios técnicos

Datas: 11 e 12 de fevereiro
Local: Praça do Papa
Horário: a partir das 19h

Rotas alternativas:

  1. Avenida Presidente Vargas
  2. Avenida Aeroclube
  3. Avenida Fernando de Noronha

Blocos de Carnaval

Bloco Reggae

Datas: 13 e 14 de fevereiro
Local: Avenida Calógeras (esquina com Avenida Mato Grosso)
Horário: das 18h à meia-noite

Bloco Farofolia

Data: 13 de fevereiro
Local: Rua Dr. Temístocles (entre Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras)
Horário: das 16h à meia-noite

Bloco Só Love

Data: 13 de fevereiro
Local: Rua General Melo (entre Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras)
Horário: das 16h à meia-noite

Bloco Cordão Valu

Datas: 14 e 17 de fevereiro
Local: Avenida Calógeras (entre Rua General Melo e Avenida Mato Grosso)
Horário: das 15h à meia-noite

Bloco Ipa Lelê

Datas: 14 e 16 de fevereiro
Local: Avenida Mato Grosso (entre Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras)
Horário: das 16h à meia-noite

Bloco Capivara Blasé

Datas: 15 e 16 de fevereiro
Local: Rua Dr. Temístocles (entre Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras)
Horário: das 14h à meia-noite

Bloco Forrozeiros MS

Data: 21 de fevereiro
Local: Rua Dr. Temístocles (entre Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras)
Horário: das 18h à meia-noite

Bloco Eita

Data: 21 de fevereiro
Local: Avenida Calógeras (esquina com Avenida Mato Grosso)
Horário: das 14h à meia-noite

Rotas alternativas para todos os blocos carnavalescos listados:

  1. Avenida Mato Grosso (sentido R. Rui Barbosa até Rua 13 de Maio)
  2. Rua 14 de Julho x Rua Antonio Maria Coelho
  3. Avenida Ernesto Geisel x Rua Antonio Maria Coelho

Bloco Barra da Saia

Data: 16 de fevereiro
Local: Teatro da Orla Morena – Cabreúva
Horário: das 15h às 22h

Rotas alternativas:

  1. Avenida Noroeste x Rua Feliciana Carolina
  2. Rua 11 de Outubro até a Rua Plutão

Bloco Subaquera

Data: 16 de fevereiro
Local: Rua Abdalla Roder, nº 692 – Vila Margarida
Horário: das 16h à meia-noite

Rotas alternativas:

  1. Rua Abdalla Roder x Rua Carneiro Campos
  2. Rua Abdalla Roder x Rua Elizioter Araújo França

Desfile Oficial das Escolas de Samba

Datas: 16 e 17 de fevereiro
Local: Praça do Papa
Horário: a partir das 19h

Rotas alternativas:

  1. Avenida Presidente Vargas
  2. Avenida Aeroclube
  3. Avenida Fernando de Noronha

Apuração das notas

Data: 18 de fevereiro
Local: Teatro de Arena do Horto Florestal
Horário: a partir das 17h

Entrega das premiações

Data: 20 de fevereiro
Local: Armazém Cultural – Esplanada Ferroviária
Horário: a partir das 18h

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Deputado de primeiro mandato que vale por dez: Rodolfo Nogueira encerra presidência da Comissão de Agricultura deixando MS mais forte

Milton - 0
Em seu primeiro mandato como deputado federal, Rodolfo Nogueira (PL-MS) consolidou-se como um dos parlamentares mais atuantes do Congresso Nacional e encerra sua gestão...
Leia mais

Funsat divulga 1.127 vagas de emprego nesta segunda-feira

ANELISE PEREIRA - 0
Fevereiro segue com diversas oportunidades de emprego intermediadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat). Nesta segunda-feira (9), a pasta conta com a participação de...
Leia mais

Fraternidade São Pio X agenda reunião com prefeito da Doutrina da Fé

Milton - 0
Encontro busca criar instrumentos de colaboração e evitar rupturas nas relações entre a Fraternidade e a Santa Sé Um encontro entre o cardeal Victor Manuel...
Leia mais

CASSILÂNDIA: Jovens participam da cerimônia de juramento à Bandeira Nacional

ANELISE PEREIRA - 0
A Junta de Serviço Militar de Cassilândia realizou a Cerimônia de Juramento à Bandeira destinada aos jovens dispensados do Serviço Militar Obrigatório. O ato...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia