Agetran divulga interdições para o Carnaval 2026

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulga o cronograma de interdições viárias programadas para o período de Carnaval em Campo Grande, com o objetivo de garantir a segurança de motoristas e foliões durante os eventos carnavalescos realizados em diferentes regiões da cidade.
A orientação é para que os condutores fiquem atentos à sinalização provisória, respeitem as indicações dos agentes de trânsito e planejem rotas alternativas, a fim de evitar transtornos e congestionamentos.
Segurança no trânsito
Durante o período carnavalesco, a Agetran reforça a importância de comportamentos responsáveis no trânsito.
A orientação é que os motoristas respeitem os limites de velocidade, não dirijam sob efeito de álcool e sigam rigorosamente a sinalização temporária e as orientações dos agentes.
Aos foliões, a orientação é planejar o deslocamento com antecedência e, sempre que possível, utilizar transporte público ou aplicativos de mobilidade.
Veja a Programação Completa:
Desfile das Escolas de Samba
Ensaios técnicos
Datas: 11 e 12 de fevereiro
Local: Praça do Papa
Horário: a partir das 19h
Rotas alternativas:
- Avenida Presidente Vargas
- Avenida Aeroclube
- Avenida Fernando de Noronha
Blocos de Carnaval
Bloco Reggae
Datas: 13 e 14 de fevereiro
Local: Avenida Calógeras (esquina com Avenida Mato Grosso)
Horário: das 18h à meia-noite
Bloco Farofolia
Data: 13 de fevereiro
Local: Rua Dr. Temístocles (entre Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras)
Horário: das 16h à meia-noite
Bloco Só Love
Data: 13 de fevereiro
Local: Rua General Melo (entre Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras)
Horário: das 16h à meia-noite
Bloco Cordão Valu
Datas: 14 e 17 de fevereiro
Local: Avenida Calógeras (entre Rua General Melo e Avenida Mato Grosso)
Horário: das 15h à meia-noite
Bloco Ipa Lelê
Datas: 14 e 16 de fevereiro
Local: Avenida Mato Grosso (entre Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras)
Horário: das 16h à meia-noite
Bloco Capivara Blasé
Datas: 15 e 16 de fevereiro
Local: Rua Dr. Temístocles (entre Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras)
Horário: das 14h à meia-noite
Bloco Forrozeiros MS
Data: 21 de fevereiro
Local: Rua Dr. Temístocles (entre Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras)
Horário: das 18h à meia-noite
Bloco Eita
Data: 21 de fevereiro
Local: Avenida Calógeras (esquina com Avenida Mato Grosso)
Horário: das 14h à meia-noite
Rotas alternativas para todos os blocos carnavalescos listados:
- Avenida Mato Grosso (sentido R. Rui Barbosa até Rua 13 de Maio)
- Rua 14 de Julho x Rua Antonio Maria Coelho
- Avenida Ernesto Geisel x Rua Antonio Maria Coelho
Bloco Barra da Saia
Data: 16 de fevereiro
Local: Teatro da Orla Morena – Cabreúva
Horário: das 15h às 22h
Rotas alternativas:
- Avenida Noroeste x Rua Feliciana Carolina
- Rua 11 de Outubro até a Rua Plutão
Bloco Subaquera
Data: 16 de fevereiro
Local: Rua Abdalla Roder, nº 692 – Vila Margarida
Horário: das 16h à meia-noite
Rotas alternativas:
- Rua Abdalla Roder x Rua Carneiro Campos
- Rua Abdalla Roder x Rua Elizioter Araújo França
Desfile Oficial das Escolas de Samba
Datas: 16 e 17 de fevereiro
Local: Praça do Papa
Horário: a partir das 19h
Rotas alternativas:
- Avenida Presidente Vargas
- Avenida Aeroclube
- Avenida Fernando de Noronha
Apuração das notas
Data: 18 de fevereiro
Local: Teatro de Arena do Horto Florestal
Horário: a partir das 17h
Entrega das premiações
Data: 20 de fevereiro
Local: Armazém Cultural – Esplanada Ferroviária
Horário: a partir das 18h