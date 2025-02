Agendão: pré-carnaval segue animado no fim de semana com esquentas, feirinhas, teatro e show sertanejo

O pré-carnaval segue com força total em Mato Grosso do Sul, e Campo Grande tem mais esquentas neste fim de semana. O Capivara Blasé e o Bloco Forrozeiros MS realizam seus segundos ensaios na Esplanada Ferroviária. Além deles, o Bloco Tá Dando Pinta e o Cordão Valu, junto à escola de samba da Igrejinha, também movimentam a cidade com samba e marchinhas. A tradicional Feijoada da Verde e Rosa, promovida pela Unidos da Vila Carvalho, chega com música e comida boa no Clube Estoril.

Além da folia, a programação traz opções culturais e artísticas. Os espetáculos “Escorial” e “Dom Quixote de La Mancha” levam teatro à capital, explorando diferentes estilos e narrativas. Para quem gosta de feirinhas, a Feira Bosque da Paz, em Campo Grande, e a do Sucata Cultural, em Dourados, são ótimas opções para encontrar moda, gastronomia, antiguidades e artesanato local.

No interior, o sertanejo ganha espaço com o show de Munhoz e Mariano, em Ponta Porã. A dupla leva seus sucessos para o Parque dos Ervais em apresentação gratuita.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (14)

Exposição “A Ferro e Fogo” – Com curadoria de Ulisses Carrilho, a exposição apresenta 113 obras de 27 artistas autodidatas da coleção do Museu Internacional de Arte Naïf. A mostra estará disponível para visitação até o dia 19 de fevereiro.

Horário: 9h às 18h

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – R. 26 de Agosto, 453 – Centro

Entrada: gratuita

Oficina “Para pintar a história” – Com mediação de Kelly Queiroz, a oficina ensina a produzir tintas naturais usando elementos como terra, açafrão, café e colorau. Além da experimentação artística, os participantes serão convidados a registrar suas próprias histórias por meio da pintura.

Horário: 9h

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – R. 26 de Agosto, 453 – Centro

Entrada: gratuita

Exposição “Povos da Terra” – O artista GHVA traz, nesta mostra, um olhar sensível sobre as comunidades quilombolas e indígenas, destacando suas expressões culturais e o artesanato tradicional dos povos originários. A exposição fica aberta para visitação até 21 de fevereiro.

Horário: 9h às 18h

Local: Casa de Cultura – Av. Afonso Pena, 2270 – Centro

Entrada: gratuita

Espetáculo teatral “Escorial” – O espetáculo “Escorial”, escrito em 1926 pelo dramaturgo Michel Ghelderode e dirigido por Breno Moroni, transita entre a farsa e o teatro do absurdo, explorando a expressividade corporal para abordar temas como loucura e poder. A apresentação contará com acessibilidade em Libras.

Horário: 19h30

Local: sede do Teatral Grupo de Risco – R. Trindade, 401 – Jardim Paulista

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/espetaculo-teatral-escorial-sexta-feira-14-02-2025/2824064

Stand-up com Maurício Meirelles – O comediante Maurício Meirelles apresenta seu stand-up com reflexões sobre a vida, as diferenças entre gerações e os desafios do dia a dia, sempre com seu estilo característico e bem-humorado. Além do show, ele traz o famoso quadro “Webbullying”, no qual acessa as redes sociais de um espectador escolhido, criando interações inesperadas e divertidas.

Horário: 20h

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225 – Centro

Entrada: a partir de R$ 57 pelo link https://realizashows.com.br/comprar-ingresso/mauricio-meirelles-o-webbullying-voltou-7071

Reboladaz – A noite será embalada pelo ritmo envolvente do reggaeton, com os maiores sucessos de Anitta, além de muito pop e funk para agitar a pista da Daza.

Horário: 23h59

Local: Daza Club – R. Marechal Rondon, 2181 – Centro

Entrada: a partir de R$ 15 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/reboladaz-sexta-feira-14-02/2833433

Parque Mônica Esportes – Em 2025, o Shopping Campo Grande recebe o Parque da Mônica, um circuito de aventuras infláveis, piscinas de bolinhas, giro radical e espaço multijogos, tudo inspirado na Turma da Mônica. O parque é ideal para crianças de dois a 13 anos se divertirem.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: a partir de R$ 60 (até 40 minutos); R$ 70 (41 a 80 minutos); R$ 80 (81 a 120 minutos); R$ 90 (121 a 160 minutos)

Parque Kinder – Um espaço de lazer e aventura para crianças de 1 a 12 anos, com um circuito de sete brinquedos que garantem diversão para os pequenos.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: a partir de R$ 50

Vem que tem pagode – A 5ª edição do evento “Vem que tem pagode” promete animar a noite com muito samba e pagode. O grupo Made in Samba e convidados garantem um repertório envolvente para começar o fim de semana com alto astral.

Horário: 18h

Local: Don Menegazzo – R. Abdul Kadri, 52 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/vem-que-tem-pagode-5-edicao/2817251

Grupo Sampri – Edição Carnaval – O Grupo Sampri leva o melhor do samba, dos clássicos aos sucessos atuais, para a Cervejaria Capivaras nesta sexta-feira.

Horário: 17h

Local: Capivaras Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079 – Centro

Entrada: R$ 10 a partir das 19h

Mistura das Minas + Ariadne – O Mistura Bar recebe uma noite especial de pagode, samba e MPB com o trio Mistura das Minas, que convida a cantora Ariadne para uma apresentação cheia de ritmo e energia.

Horário: 18h

Local: Mistura Bar – R. 14 de Julho, 239 – Centro

Entrada: gratuita

Perreo Árabe – A bailarina Lisa Lima apresenta um show especial de danças árabes, enquanto o DJ TGB comanda o som para animar a noite no Quiçá Bar.

Horário: 21h

Local: Quiçá Gastrobar – R. Euclides da Cunha, 488 – Jardim dos Estados

Entrada: gratuita

Gabriel Noah ao vivo – O músico, cantor e compositor Gabriel Noah traz um show gratuito de rock no Porks Campo Grande nesta sexta-feira.

Horário: 20h

Local: Porks Campo Grande – R. Antônio Maria Coelho, 4020 – Santa Fé

Entrada: gratuita

Os Balaios + DJ Gaiezza – O grupo Os Balaios traz um repertório refinado para o Má.Donna Bar nesta sexta-feira. A noite começa com a DJ Gaiezza, garantindo o clima perfeito para o show.

Horário: 20h

Local: Má.Donna Bar – R. 14 de Julho, 2459 – Centro

Entrada: gratuita

Baile do Régis – O cantor e compositor Régis Azevedo apresenta uma noite de samba, samba rock e MPB no charmoso quintal do Onça Bar.

Horário: 19h

Local: Onça Bar – R. 14 de Julho, 2749 – Centro

Entrada: gratuita