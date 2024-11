Agendão: novembro começa com mais Halloween para todos os gostos, Som da Concha e festival de curtas-metragens 

Novembro começa com uma programação diversificada no Agendão, trazendo arte, música, muita emoção e, claro, o clima de Halloween permanece, com fantasias, sustos e travessuras à solta. A estreia do Festival Curta Campo Grande promete encantar os amantes de cinema com uma seleção de curtas-metragens gratuitos espalhados por toda a cidade.

Com foco em produções locais e nacionais, o evento incentiva o intercâmbio de experiências entre cineastas de Mato Grosso do Sul e do Brasil, criando um cenário imperdível para os entusiastas da sétima arte.

Para os fãs de música, o domingo também está imperdível: o Som da Concha vai agitar a Concha Acústica Helena Meirelles, com a cantora Jacqueline Costa e o Coletivo 8. Enquanto isso, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, o Campo Grande Rodeo Music marca presença com shows do DJ Jiraya Uai e da dupla sertaneja Felipe e Rodrigo, esquentando ainda mais a programação.

Mas para quem gosta mesmo das festividades do Halloween, a diversão é garantida com festas temáticas de todos os tipos! Tem opções para todos os gostos: pop, funk, reggae e até metal. Então, prepare a fantasia mais assustadora, entre no clima de terror e aproveite cada segundo da “noite das bruxas” com muitas gostosuras e travessuras.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (1º)

Festival Curta Campo Grande – A primeira edição do Festival Curta Campo Grande | Curta MS celebrará o cinema em curta-metragem, com exibições gratuitas em locais como a Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, o CCJOG (Centro Cultural José Octávio Guizzo) e a Casa de Cultura de Campo Grande. O festival destaca produções nacionais e regionais, proporcionando uma plataforma de visibilidade para cineastas de Mato Grosso do Sul e incentivando o intercâmbio com realizadores de todo o Brasil.

Com duas mostras competitivas – Curta Brasil e Curta MS – além de quatro mostras temáticas (Hors Concours, Diversidade, Sessão Livre e Mostrinha), o evento oferece uma rica programação que aproxima o público da diversidade e das narrativas do audiovisual. Confira neste link os filmes que serão exibidos.

Veja a programação desta sexta-feira:

14h – Casa de Cultura/Cinema – Curta MS com acessibilidade

​14h – CCJOG/Auditório – Oficina de Fotografia

​14h – CCJOG/Sala – Laboratório de Projetos de Curta-Metragem

16h – Casa de Cultura/Cinema – Curta Brasil 1 com acessibilidade

17h – CCJOG/Teatro – Mostra Hors Concours + debate

19h – CCJOG/Teatro – Mostra Curta Brasil 2

21h – CCJOG/Teatro – Mostra Curta Brasil 3

Exposição “Os Celeiros de Farturas” – O Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul está promovendo a exposição “Os Celeiros de Farturas”, que celebra a construção dos símbolos estaduais do estado. A exposição comemorativa aos 47 anos de Mato Grosso do Sul conta com documentos originais, cartas, rascunhos, uma primeira versão da bandeira, além de textos explicativos e um documentário.

Horário: 7h30 às 17h30

Local: Memorial da Cultura e da Cidadania “Apolônio de Carvalho” – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro

Entrada: gratuita

Exposição “Bem Eu” – A exposição “Bem Eu”, de Patrícia Helney, está na Casa de Cultura. Neste conjunto de trabalhos, a artista explora cenas da cidade, das festas populares e da religiosidade, em uma atmosfera vibrante e colorida.

Horário: 9h às 18h (sexta-feira) e 9h às 12h (sábado)

Local: Casa de Cultura – Av. Afonso Pena, 2270 – Centro

Entrada: gratuita

Circo Maximus – Considerado um dos maiores circos da América Latina, o Circo Maximus está em Campo Grande, com espetáculo repleto de magia e emoção. Entre as atrações está o fantástico ”Globo da Morte”, além de trapezistas, shows de mágica e apresentações de palhaços.

Horário: 20h (sexta-feira e quinta); 16h, 18h e 20h (sábado e domingo)

Local: Av. Duque de Caxias, próximo ao Atacadão e ao aeroporto

Entrada: ingressos a partir de R$ 20 para crianças e R$ 40 para adultos, pelo link https://ingressocircomaximus.com.br/unidade1

Parque Gloob – Maior parque inflável da América Latina, o Gloob Space Jump conta com mais de 3 mil metros quadrados e atrações como a Mega Escalada do E.T. (com 12 metros de altura), a Arena Musical sensorial, além do Baby Space, voltado para os menores. Valores dos ingressos vão de R$ 49,90 a R$ 99,00, com opção de Family Pass por R$ 349,00. O espaço funciona de terça a domingo, das 13h às 21h.

Ingressos antecipados podem ser adquiridos pelo site https://www.eventim.com.br

Horário: 13h às 21h

Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Feriado no Norte Sul – O Shopping Norte Sul Plaza preparou uma programação especial para o feriado. O encantador Big Trem chegou para tornar a experiência ainda mais mágica para os pequenos. O passeio, que acontece diariamente, tem ingressos a R$ 20.

Além do trem, outras atrações prometem entreter as crianças, incluindo opções para os fãs de jogos. O Kids Play, do parque Magic Games, mantém sua promoção inclusiva: crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) ganham 50% de desconto no ingresso ao apresentarem laudo ou carteirinha.

Já o espaço Coisa de Criança convida a criançada a explorar a imaginação em cenários lúdicos, como camarim, cozinha, sala de aula e tobogãs com piscina de bolinhas, transportando todos para um mundo de fantasia e diversão.

Horário: 10h às 22h (sexta e sábado) e 11h às 21h (domingo)

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Entrada: consultar valores no local

Parque da Mônica – O parque inspirado na famosa Turma da Mônica oferece uma experiência mágica para as crianças, com brinquedos, escorregadores e atividades lúdicas que prometem muita diversão.

Horário: 10h às 22h

Local: Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: R$ 50 para cada 30 minutos de brincadeira, com ingressos à venda no local

Circo do Terror – Prepare-se para o Circo do Terror, uma festa de Halloween em ambiente cyberpunk e circense. A programação inclui shows das bandas Paranömia, I’m Pistol, Ovelhas Elétricas e Insetos Insuportáveis. O evento, que também homenageia o folclórico Dia do Saci, contará com desfile de fantasias e premiações surpresas.

Insetos Insuportáveis é uma das bandas que se apresentarão no Circo do Terror (Foto: Rafaela Palieraqui)

Horário: 21h

Local: Buteco do Miau – Av. José Nogueira Vieira, 1303 – Tiradentes

Entrada: R$ 15 na portaria

Campo Grande Rodeo Music – Conhecido por misturar eletrônico, funk e sertanejo, o DJ Jiraya Uai anima a terceira noite do Campo Grande Rodeo Music.

Horário: a partir das 19h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho –

Entrada: ingressos a partir de R$ 70, pelo link https://q2ingressos.com.br/events/jiraya-uai-campo-grande-rodeo-music

Elas Cantam “Alzira E” – Três talentosas cantoras de Mato Grosso do Sul se juntam para homenagear Alzira E, apresentando releituras emocionantes de sua obra.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200 – Centro

Entrada: gratuita

Hitma x Lowdown – As bandas Lowdown e Hitma se juntam para uma noite repleta de rock, apresentando clássicos de grandes nomes como Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden e muitos outros.

Horário: 20h

Local: Mirante Pub – R. Dr. Zerbini, 53 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 20, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/hitma-x-lowdow-vespera-feriado/2706570

Rammstein cover – O maior show cover de Rammstein no Brasil acontecerá pela primeira vez no Blues Bar, ao som da banda paulista Industriestein.

Horário: 21h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: ingressos a R$ 35, pelo link https://articket.com.br/e/2793/rammstein-cover

Halloweed – Vista a fantasia e curta uma noite insana no Kafofo, com uma mistura de ritmos de arrepiar. A festa a fantasia terá line-up com uma vibe única que passa por reggae, dancehall, hip-hop e trance. Vários DJs trarão o melhor de cada estilo, incluindo Julio Prodigy, DJ Roots, Jah Rebel e Keertana.

Horário: a partir das 22h

Local: Kafofo – R. Doutor Temistocles, 112 – Centro

Entrada: a partir de R$ 25, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/hallooweed/2690574

MaDonna no País das Travessuras – Na véspera do feriado acontece o primeiro Halloween do MaDonna Bar, na Loop Music Hall. O line-up vem com os DJs Gikka, Mascote, Fidel, Diogo Bacchi, Christopher, Japaah, Gustavo Freitas, Bibbia e Baile da Lannovisk. Haverá performances de Samanta Blossom e Biajog.

Horário: 23h

Local: Loop Music Hall – R. Doutor Temistocles, 91 – Centro

Entrada: R$ 40 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/madonna-no-pais-das-travessuras-1-11/2650948

Vexame de Halloween – O bar alternativo Vexame celebra o Halloween nesta sexta-feira, com a música da noite sob a responsabilidade do DJ André Garde.

Horário: 20h

Local: Vexame Bar – R. Calógeras, 3100 – Centro

Entrada: gratuita

Halloween Party da Minds CG – O Halloween da Minds tem como objetivo arrecadar alimentos para a comunidade do Lageado. A festa contará com a animação do DJ OTTO, além de parceiros oferecendo bebidas e comidas. Também haverá um concurso de fantasias.

Horário: 18h

Local: Minds English School – Av. Afonso Pena, 4227

Entrada: a partir de R$ 30 (50% off para quem doar 2kg de alimentos), pelo link https://www.sympla.com.br/evento/halloween-party-minds-campo-grande/2668064

Halloween do Growler Station – O primeiro Halloween do Growler Station promete uma mistura animada de forró e rock, com apresentações da banda Ipê de Serra e do grupo On The Road. Haverá também um concurso de fantasias com prêmios para os melhores trajes.

Horário: a partir das 18h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 30, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/halloween-do-growler/2677140