Agendão: Catedral Erudita, Cidade do Natal, Fesmorena e shows nacionais são destaques do fim de semana

O fim de semana que antecede o Natal chega com programação especial em Mato Grosso do Sul, trazendo música, arte e o encanto das celebrações de fim de ano. Em Campo Grande e Coxim, o projeto Catedral Erudita transforma igrejas em palcos para a música clássica, com concertos emocionantes nesta sexta-feira (20) e no domingo (22), proporcionando momentos de conexão com a arte e o espírito natalino. O 9º Fesmorena, festival que celebra os talentos da música autoral jovem, realiza sua grande final no Teatro Dom Bosco, prometendo encantar o público com apresentações de 15 finalistas.

No interior, as festividades ganham ritmo com grandes shows. Clayton e Romário levam seu sertanejo ao festival Luzes do Cerrado, em São Gabriel do Oeste, enquanto Fiduma e Jeca e o grupo Raça Negra embalam o público em Rio Brilhante. Nova Andradina comemora seu aniversário em grande estilo com a dupla João Bosco e Vinícius.

Já na Capital, a Exposição “A Ferro e Fogo”, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, é um convite para mergulhar em obras repletas de histórias e criatividade. São 100 obras de artistas autodidatas. A Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena, segue como um dos pontos altos da temporada. Com o coreto encantado, a casa do Papai Noel e apresentações musicais, ela oferece um refúgio lúdico para toda a família. Nesta sexta-feira (20), o público será embalado pela banda Haywana, enquanto no domingo (22), o duo Vozmecê promete fechar o fim de semana com um show emocionante, preparando os corações para a noite mais esperada do ano.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (20)

Solo de Dança “Relicário de Mim” – Integrando a programação do projeto “Solos em Cena” do Sesc Teatro Prosa, o espetáculo será apresentado pela intérprete-criadora Frantielly Khadija. A apresentação é aberta ao público e possui classificação livre.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200 – Centro

Entrada: gratuita

Cidade do Natal – A charmosa Cidade do Natal permanece aberta ao público até o dia 31 de dezembro, na Vila Morena, localizada nos altos da Avenida Afonso Pena. A programação inclui atrações como o coreto encantado, a casa do Papai Noel e uma praça de alimentação. Nesta sexta-feira, o destaque fica por conta do show da banda Haywana.

Horário: 19h

Local: Vila Morena – Altos da Av. Afonso Pena

Entrada: gratuita

A Arca + Herezia – As bandas de rock A Arca e Herezia se apresentam no Blues Bar nesta sexta-feira.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: R$ 25 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/a-arca-herezia/2761757

City Tour de Natal – O City Tour da capital de Mato Grosso do Sul entra no clima natalino com uma edição especial durante o mês de dezembro. O passeio parte diretamente da Cidade do Natal, oferecendo aos participantes uma oportunidade única de conhecer os principais pontos turísticos de Campo Grande, iluminados e decorados para as festas de fim de ano.

Horários de saída: 18h, 19h e 20h

Local: Cidade do Natal

Entrada: gratuita

Espetáculo “Mãe Raiz” – O espetáculo “Mãe Raiz”, criado e interpretado por Glauber Cunha, apresenta a personagem Dona Sônia, uma mãe cheia de amor e humor, celebrando a essência da maternidade com interações divertidas. O show promete muitas risadas sobre o cotidiano das mães, com piadas sobre filhos e diferentes tipos de mães.

Horário: 20h

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225 – Centro

Entrada: ingressos a partir de R$ 40, pelo link https://bileto.sympla.com.br/event/99799/d/285125

Exposição “A Ferro e Fogo” – Com curadoria de Ulisses Carrilho, a exposição apresenta 113 obras de 27 artistas autodidatas da coleção do Museu Internacional de Arte Naïf. A mostra estará disponível para visitação até o dia 19 de fevereiro.

Exposição promete tocar profundamente os visitantes, estimulando reflexões sobre como as ações humanas afetam a natureza e cenas do cotidiano que despertam sensibilidades e conscientização

Horário: 9h às 18h

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – R. 26 de Agosto, 453 – Centro

Entrada: gratuita

Exposição “Alterações Climáticas, a Paz e os Seres Vivos” – A exposição coletiva reúne artistas visuais e poetas, propondo reflexões sobre o meio ambiente e suas conexões com a paz e os seres vivos. A mostra está aberta para visitação de segunda a sexta-feira.

Horário: 9h às 18h

Local: Casa de Cultura de Campo Grande – Av. Afonso Pena, 2270 – Centro

Entrada: gratuita

Exposição “O Tempo Quando Olho” – As obras da artista Sara Welter (Syunoi) exploram diferentes perspectivas sobre o tempo, compondo sua primeira exposição individual. A mostra está em cartaz no MIS (Museu da Imagem e do Som).

Horário: 8h às 17h

Local: MIS – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – Memorial da Cultura “Apolônio de Carvalho” – 3º andar – Centro

Entrada: gratuita

Espetáculo Don Juan – A Cia. Perspectiva apresenta uma nova adaptação de Don Juan, onde o lendário personagem é retratado com novas camadas, explorando sedução, mistério e confronto. A peça mistura humor e intensidade, desafiando o público a refletir sobre a verdadeira identidade de Don Juan.

Horário: 19h30

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177 – Centro

Entrada: a partir de R$ 20, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/don-juan/2714635

Hámor no Sesc – Leitura de “A Guerreira Potira” – A autora Bianca Resende conduzirá a leitura integral de sua obra “A Guerreira Potira”, uma envolvente narrativa folclórica que retrata a jornada de uma guerreira indígena em sua luta para proteger a natureza.

Horário: 16h

Local: Foyer do Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200 – Centro

Entrada: gratuita

Érica Espíndola canta Amy e Alanis – Erica Espíndola homenageia Amy Winehouse e Alanis Morissette em um show emocionante, apresentando músicas de Back to Black, Frank, Jagged Little Pill e Supposed Former Infatuation Junkie. O espetáculo promete momentos intensos e catárticos, trazendo à tona as emoções profundas dessas duas artistas icônicas.

Horário: 20h30

Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99 – Chácara Cachoeira

Entrada: R$ 33,33 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/erica-espindola-canta-amy-e-alanis/2771239

Diversão de Natal no Shopping CG – O espírito natalino chegou ao Shopping Campo Grande com atrações encantadoras para toda a família. A decoração inclui uma árvore de 10 metros e a charmosa Confeitaria dos Ursos, que traz um ambiente lúdico com brinquedos gratuitos, como escorregador, gangorra (adaptada para crianças PCD) e gira-gira (em frente às Pernambucanas).

Outras atrações incluem o trenzinho e o balanço giratório, com valores de R$ 30 por brinquedo ou R$ 50 no combo. As crianças devem ter até 1,30 m para acessar esses brinquedos. Além disso, o Papai Noel e seus ajudantes estão no local para fotos e conversas, inclusive com os pets. O Papai Noel atende de terça-feira a sábado, das 14h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

O novo Kinder Parque traz diversão no segundo piso, próximo ao Carrefour. A atração conta com sete brinquedos, como piscina de bolinhas e circuito dinâmico, para crianças de 1 a 12 anos. O valor é de R$ 50 para 40 minutos e R$ 10 para cada 15 minutos adicionais.

Horário: 14h às 22h (quinta a sábado) e 14h às 20h (domingo)

Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Fim de semana no Norte Sul – No último fim de semana antes do Natal, o Norte Sul Plaza oferece uma programação especial com apresentações musicais e atividades para crianças. Na sexta-feira, o Projeto CEMATRAN será realizado das 18h às 20h, seguido pela apresentação do Corpo Musical da Polícia Militar às 19h. Jogos interativos e pinturinhas temáticas para crianças também acontecerão até as 20h. No sábado, a programação se repete, com a apresentação de piano clássico de Leehay Diniz das 17h às 18h30. Todas as atividades serão na Praça de Eventos, perto da decoração de Natal.

O Papai Noel continua à disposição para fotos. Neste mês, o bom velhinho está das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 12h às 20h, aos domingos, esperando para participar dos cliques natalinos. O acesso ao Papai Noel é totalmente gratuito e por ordem de chegada. No local, também é possível contratar um fotógrafo profissional na hora e levar a foto impressa por R$ 20.

Para a criançada, tem o Trenzinho, que funciona durante o horário de funcionamento do shopping, o Parque Natal Luz, na Praça de Eventos, e as Xícaras do Noel, que estão dentro da decoração do shopping, mas são mágicas e giratórias. O valor de todas essas atrações podem ser conferidos diretamente na bilheteria de cada uma delas.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Entrada: consultar valores no local

Natal do Bosque – O Shopping Bosque dos Ipês se veste para o Natal com uma árvore de 13 metros e decoração temática de Doces, proporcionando um ambiente perfeito para fotos em família. O Papai Noel já está atendendo para fotos gratuitas com celular. Para quem desejar, há a opção de contratar um fotógrafo para levar uma foto impressa na hora por R$ 30. Horários de atendimento: terça a sexta-feira, das 15h às 20h; sábados, domingos e feriados, das 12h às 16h e das 17h às 20h.

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Mega Park – O parque de diversões Mega Park Internacional está instalado no Shopping Bosque dos Ipês. Crianças menores de 3 anos têm entrada gratuita e devem estar acompanhadas por um adulto responsável. Pessoas com TEA e PCD também têm gratuidade com acompanhante. Passaportes antecipados à venda no site aqui com valor promocional. Passaportes antecipados à venda no site com valor promocional https://shorturl.at/cJ7ky .

De segunda a sexta-feira o parque irá funcionar das 18h às 22h. Aos sábados, domingos e feriados, o parque funcionará das 15h às 22h, com duas sessões. A primeira será das 15h às 18h, com passaporte promocional a R$60 e para a segunda sessão, das 19h às 22h, R$70.

Horário: estreia a partir das 19h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Drag Super – O Drag Super é um evento de performance artística da cultura drag queen, conectada à Cultura Ballroom, com o objetivo de dar visibilidade às artistas drag queen e transformistas da cidade. O evento contará com apresentações de performances e sets de DJ.

Horário: 19h

Local: Ponto Bar – R. Dr. Temístocles, 103 – Centro

Entrada: Ingressos a partir de R$ 10 pelo link https://www.ticketfire.com.br/evento/4519/drag-super-edicao-celebrate?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaZDgUhnep9F-7q1ViPRd2o82SYYW58ssnMx2JWEb09zhB4Edxtckepqu8o_aem_UnSW80LnYMjleeQ8cpCdzA

Despedida do Uatahell – Inaugurado em 2024, o Uatahell BAr se despede do ano com a incerteza de que abrirá suas portas em 2025. Na sexta-feira, o evento “Tchau 2024” contará com os shows de TGB, Peagaa e Coppes.

Horário: 18h

Local: Uatahell Bar – R. 15 de Novembro, 797 – Centro

Entrada: gratuita