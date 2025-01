Adriane e Papy fazem reunião produtiva e ‘início de parceria’ em Campo Grande

A prefeita Adriane Lopes (Progressistas) recebeu o presidente da Câmara, vereador Papy (PSDB), nesta quinta-feira (9), em Campo Grande. A reunião foi classificada como produtiva.

O encontro foi no Paço Municipal, no gabinete da gestora. ”Foi uma primeira ideia de alinhamento, aproximação de algumas ações de começo de ano”, comentou o chefe do Legislativo.

Papy destaca que se colocou à disposição do Executivo e houve o mesmo da parte da prefeita. Em outro trecho da conversa, foi falado também como ficaram as comissões na Casa de Leis. Alguns projetos foram postos à mesa, mas ainda de forma inicial e sem o devido aprofundamento.

Já a prefeita, na rede social dela, igualmente elogiou o encontro, afirmando ter sido produtivo e de alinhamento para os próximos quatro anos. ”Acho que foi uma reunião muito boa, início de uma boa parceria com o executivo municipal”, disse o parlamentar em tom de otimismo.