Acrissul traz Jota Quest com entrada gratuita no primeiro domingo da Expogrande

De domingo a quinta-feira os portões da feira agropecuária serão livres; sexta e sábado a entrada custa R$ 20,00, com ingresso para shows à parte

Faltam 20 dias para o início de uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, a 85° edição da Expogrande, que neste ano acontece entre os dias 03 e 13 de abril e traz o slogan ‘Unindo a História do Agro com a Sua’. Para que as famílias possam prestigiar a feira, a Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), anunciou entrada gratuita no Parque de Exposições Laucídio Coelho em alguns dias da semana inclusive aos domingos, com shows regionais e nacional.

Na abertura da feira que acontece no dia 03 de abril, a dupla Mato Grosso & Mathias irá se apresentar, neste dia a entrada no parque será gratuita, e para aqueles que queiram prestigiar o show o setor arena será gratuito para o público.

Na sexta-feira (4), os portões do parque estarão abertos até às 15 horas, após esse horário será cobrado o valor de R$ 20,00. Já quem for prestigiar a atração musical com Matuê, Teto, Wiu, e Brandão, terá que comprar ingresso na bilheteria ou nos locais de venda e site.

No primeiro sábado da Expogrande, 05 de abril, o show vai ficar por conta da dupla Chitãozinho & Xororó, durante todo este dia será cobrada a entrada no Parque de Exposições, o valor de R$ 20,00. Para quem for assistir ao show, terá que comprar ingresso na bilheteria ou nos locais de venda e site.

A grande novidade para este ano será um show nacional gratuito já no primeiro domingo da feira. A banda Jota Quest irá se apresentar no dia 06 de abril, com portões abertos.

Durante a semana entre os dias 06 e 10, o Parque de Exposições Laucídio Coelho terá entrada gratuita durante o dia todo, para que as famílias possam passear, prestigiar os animais, a praça de alimentação, parque de diversões e muito mais.

Um dos shows mais esperados desta edição é o da dupla Jorge & Mateus, que vai acontecer na sexta-feira (11), neste dia a bilheteria só começa a ser cobrada às 15 horas, com o valor de R$ 20,00, já para quem for assistir ao show, terá que comprar ingresso nos locais de venda e site.

No sábado (12), a entrada no parque será cobrada e o show fica com as duplas Hugo & Guilherme e VH & Alexandre, com valores a serem consultados na bilheteria e locais de venda.

Já no último dia de Expogrande, domingo (13), a entrada no Parque de Exposições será gratuita o dia todo, e para fechar com chave de ouro terá shows gratuitos com os prata da casa, Victor Gregório & Marco Aurélio, João Haroldo & Betinho, e Alex & Yvan.

A exposição também programou 20 leilões de bovinos e equinos, julgamento de animais incluindo uma etapa nacional da raça nelore mocho e pintado, shopping de animais, praça de alimentação com três grandes restaurantes, parque de diversões e muita diversão para a família.

Fonte: Acrissul