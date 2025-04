Ação conjunta entre Emprega CG e Sesau leva vagas à população

A décima etapa do Emprega CG em 2025 ocorreu nesta quarta-feira (16), com duas abordagens. No prédio da Funsat (Fundação Social do Trabalho), no 2º andar, recrutadores da unidade de Campo Grande da Coca-Cola Femsa deram início a uma seleção para contratação de seis vendedores externos. Enquanto isso, ao lado da USF (Unidade de Saúde da Família) Dr. João Miguel Basmage, uma estação de atendimento da Funsat levou aos moradores do Estrela Dalva a intermediação do dia.

Para os moradores da região, foi a oportunidade de contar com uma ação itinerante do órgão, que disponibilizou informações sobre as 2.039 vagas ofertadas na data por 218 empresas da Capital. As oportunidades envolviam 181 funções profissionais, entre elas a anunciada na triagem do programa no período matutino, cuja seleção segue até o dia 30 de abril.

Com a Funsat perto de casa, graças ao programa, Josimar da Silva, 32 anos, aprovou a participação do órgão no mutirão organizado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), que também ofereceu agendamentos de consultas, exames, avaliação bucal e coleta de preventivo. “Contribui bastante para a população quando oferecem pra gente várias soluções”, disse o morador.

Para Merlaine Ribeiro, de 31 anos, a experiência proporcionou o conhecimento sobre a Escola Funsat, onde ela pretende fazer um curso profissionalizante ainda este ano. “Como já estou empregada, meu interesse foi pela demanda das qualificações que a Fundação dispõe. E gostei muito do atendimento mais perto, principalmente por me passarem informações que eu não sabia. Agora é acompanhar a agenda de vagas do Mulheres Mil e de outros treinamentos com matrícula”, afirmou a trabalhadora, que também precisou se deslocar apenas uma curta distância para ter acesso ao serviço.

Vinda do bairro Tiradentes, Vanusia Silva Gonçalves, 55 anos, contou que pretendia ir à sede da Funsat pela manhã, mas não conseguiu devido a outros compromissos. No entanto, teve a oportunidade de acessar o atendimento no Estrela Dalva, durante o mutirão da Sesau. “Foi uma sorte, e pelo visto era pra sair essa candidatura hoje. Consegui a carta de encaminhamento, com a entrevista marcada para a próxima terça-feira”, disse a trabalhadora, que busca uma vaga de auxiliar contábil.

Além da consulta às vagas disponíveis, a equipe da Funsat também ofereceu orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital e o acionamento do Seguro-Desemprego.

A próxima etapa do Emprega CG acontece das 8h às 12h, no dia 24 de abril, no Jardim Inápolis, na sede do projeto social “Luz Divina”, localizado na Rua Granito, nº 55. A edição contará com a oferta de 150 vagas de contratação imediata, disponibilizadas por seis empresas parceiras, que farão a seleção em 25 funções.