Ação conjunta destrói estruturas ilegais na Terra Indígena Morro dos Cavalos

Uma operação coordenada entre o IBAMA, a FUNAI, a PRF e a PF resultou na destruição de sete construções irregulares na Terra Indígena Morro dos Cavalos, em Palhoça, Santa Catarina. A ação, realizada em cumprimento a uma ordem judicial, teve como objetivo coibir a ocupação ilegal de terras e preservar o meio ambiente da região.

As estruturas, utilizadas para fins recreativos, eram resultado de vendas ilegais de terrenos dentro da área protegida, um crime ambiental que ameaça a integridade do território indígena. A operação visa proteger tanto o território dos Guarani Mbya, moradores da região, quanto a biodiversidade da área, que também abriga o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.

A Terra Indígena Morro dos Cavalos, com cerca de 1.988 hectares, é de extrema importância ecológica e cultural. O local é um remanescente da Mata Atlântica e um ponto chave para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da Grande Florianópolis.

Com esta ação, as autoridades reafirmam seu compromisso com a defesa dos direitos indígenas e o combate à ocupação irregular de áreas protegidas. O Ibama segue monitorando e atuando na proteção de territórios essenciais para o equilíbrio ambiental da região.