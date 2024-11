4ª-feira: Campo Grande promove Dia D de combate ao câncer de boca com mutirão em três unidades de saúde

Nesta quarta-feira, 6 de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) realizará em Campo Grande o Dia D de combate ao câncer bucal, com atividades de prevenção e diagnóstico precoce. A ação, que marca a Semana Nacional de Prevenção à doença, está prevista pela Lei Federal 13.230/2015 e será promovida em três unidades de saúde da capital sul-mato-grossense, com início às 8h e encerramento às 16h.

A abertura oficial será na Clínica da Família (CF) Nova Lima, localizada na Rua Padre Antônio Franco, 550, no Bairro Nova Lima. Além dessa unidade, o evento será realizado simultaneamente nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Batistão (Rua Souto Maior, n.º 1.935) e Moreninha (Rua Jaguariúna, n.º 543).

Durante o mutirão, profissionais de saúde e estudantes de odontologia das universidades locais, estarão à disposição para atender a população, oferecendo exames gratuitos de cavidade bucal. Esse exame, que é rápido, simples e indolor, permite a identificação precoce de lesões suspeitas que podem indicar o câncer bucal. A Sesau espera que a ação intensifique a conscientização e facilite o acesso ao diagnóstico, fator essencial para o tratamento eficaz da doença.

Os alunos das universidades Uniderp e UFMS terão um papel importante no evento, contribuindo com o atendimento e distribuindo kits de higiene bucal, compostos por escovas e pastas de dente, para os participantes. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Sesau, a Secretaria Estadual de Saúde, universidades e o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, fortalecendo a rede de prevenção e cuidado com a saúde bucal da população.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de cavidade oral é uma doença de alta incidência no Brasil, com estimativa de 15.100 novos casos anuais até 2025. Este tipo de câncer pode ser agravado por fatores como tabagismo, consumo de álcool e exposição ao sol sem proteção adequada, sendo crucial o diagnóstico precoce para ampliar as chances de cura.

Para quem deseja participar, basta comparecer a uma das três unidades de saúde no horário programado.