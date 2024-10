2ª Corrida dos Poderes acontece neste sábado; confira a programação

A espera está quase no fim: a 2ª Corrida dos Poderes será nesse sábado (26). De iniciantes a corredores experientes, os participantes podem esperar uma programação destinada a promover o bem-estar e dar passos largos em direção a vidas mais saudáveis ​​e ativas. A partir das 15h, milhares de pessoas estarão no Parque dos Poderes, coração de Campo Grande e local de inspiração para a prática de atividades físicas.

São 2.225 inscritos para caminhada, 1.575 para corrida de 5 km, 700 para corrida de 10 km e 250 para corrida kids. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) será o ponto de largada e chegada. A previsão é de 1h30 de duração das provas. A cerimônia de premiação acontecerá na medida que o sistema de cronometragem for divulgando os resultados. O participante que completar o perscurso dentro do tempo máximo previsto, em todas as categorias, receberá medalha.

Para obter o regulamento do evento, acesse aqui . Veja abaixo a programação.

Corrida dos Poderes

15h00 – Abertura da arena

16h00 – Corrida Kids

17h10 – Largada Pernas Solidárias

17h15 – Largada Corrida 5 km e 10 km

17h20 – Largada Caminhada

Programação Arena

15h às 18h – DJ

18h10 – Fala das autoridades

18h30 – Premiação

19h às 21h – Show Banda Sampri

