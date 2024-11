Zé Teixeira trabalha por mais segurança, saúde e lazer

Na Assembleia Legislativa, o deputado Zé Teixeira (PSDB) solicitou ações do Poder Executivo para atender os municípios de Santa Rita do Pardo, Bodoquena e Dourados. Os pedidos foram encaminhados à Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica e devem garantir mais segurança, saúde e lazer para os sul-mato-grossenses.

O parlamentar solicitou recapeamento asfáltico na rodovia MS-395, em Santa Rita do Pardo. “As condições precárias de trafegabilidade da rodovia vêm causando prejuízos no escoamento da produção local e avarias em veículos, colocando os usuários em risco de acidentes mais graves. A população solicitou nosso apoio na realização de obras de manutenção com operações tapa-buracos ou recapeamento. Também reivindicamos a limpeza dos acostamentos”, explicou.

Para o município de Bodoquena, Zé Teixeira reiterou o pedido de uma ambulância para atender a comunidade do Assentamento Serro Alegre, que fica a 40 quilômetros do centro da cidade. O pedido partiu do vereador Osmar Ajala. “O assentamento tem 86 famílias. A ambulância vai oferecer agilidade no atendimento, em especial para aqueles que realizam tratamentos em unidades de saúde, sendo que muitos não possuem meio de transporte próprio”, justificou o deputado.

Durante as sessões de trabalho na Casa de Leis, Zé Teixeira também reivindicou a instalação de um parquinho com cobertura para atender os alunos da Escola Estadual Joaquim Vaz de Oliveira, no Distrito de Indápolis, em Dourados. A indicação foi encaminhada pela vereadora Liandra da Saúde. Conforme o pedido, “os parquinhos infantis são muito importantes para o desenvolvimento das crianças. Mais do que um passatempo divertido, o parquinho de escola ajuda na coordenação motora, na socialização da criança e na percepção do mundo à sua volta”.