Zé Teixeira solicita urgência na reconstrução de ponte em Campo Grande

Os produtores rurais da região da Fazenda Santo Antônio, entre Nova Alvorada do Sul e Campo Grande, enfrentam sérios prejuízos após a destruição da ponte de madeira sobre o Córrego Cabeceira da Onça. O estrago foi causado por uma chuva de 150 mm em apenas uma hora, que provocou uma enxurrada forte e bloqueou o acesso às propriedades.

Em resposta ao problema, o deputado Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa, solicitou à Prefeitura de Campo Grande a reconstrução emergencial da ponte, localizada na estrada municipal que conecta o quilômetro 190 da BR-267. Segundo Teixeira, a obra é fundamental para garantir o escoamento da safra e o transporte de insumos agropecuários. O parlamentar destacou ainda que a ponte tem apenas dez metros de comprimento, o que torna a reconstrução uma ação simples e urgente.

Além disso, Teixeira pediu apoio ao Governo do Estado e à bancada federal para a aquisição de aparelhos de ar condicionado para as salas de aula do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), em Dourados, visando melhorar as condições de estudo para os 1,5 mil alunos da instituição.