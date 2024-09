Voz do varejo na Câmara Municipal: Transformando Campo Grande para um futuro mais produtivo

Campo Grande não para de crescer e o setor varejista desempenha papel fundamental na economia. A Capital das Oportunidades lidera o ranking de empresas, são 131.441 firmas formalizadas, ou 41,07% do total no Estado (320.047). Os números foram contabilizados até julho de 2024 pelo DataSebrae com dados da Receita Federal.

Os dados colocam Campo Grande, junto com os municípios de Dourados (32.147), Três Lagoas (15.317); Ponta Porã (8.655) e Corumbá (7.905) entre as cidades que mais geram empregos e contribuem para o desenvolvimento econômico e social. No entanto, a falta de uma representação ativa e comprometida desse setor na Câmara Municipal tem sido um desafio para alcançar todo o potencial produtivo da capital sul-mato-grossense.

Neste contexto, a candidatura do Adelaido Vila surge como um ponto de transformação. O ex-secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio e presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Adelaido tem uma trajetória de vida marcada por superações. Desde cedo, mostrou seu compromisso com a comunidade, se envolvendo na política estudantil, onde lutou pelo Passe Livre, meia-entrada nos cinemas e pela merenda escolar.

Sua vocação para o serviço público e para o varejo se consolidou ao longo de sua vida. Serviu ao Exército Brasileiro, chegando ao posto de 3º Sargento. Ai sair das forças armadas formou-se em História e foi empreender. Abriu uma lavanderia no centro de Campo Grande e iniciou uma campanha de segurança que culminou na presidência do Conselho Comunitário de Segurança. Em 2009, ao ingressar no Rotary Internacional, demonstrou seu espírito de liderança colaborativa, participando de ações que impactaram positivamente a vida de mais de dez mil crianças.

Em 2017, Adelaido foi eleito presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Campo Grande. Sua gestão se destacou pela habilidade de construir pontes com o poder público municipal e estadual, fortalecendo o setor varejista e valorizando os colaboradores. Durante a reforma da Rua 14 de Julho atuou diretamente para minimizar os impactos da obra para os comerciantes. Na pandemia de COVID-19, sua liderança foi fundamental para equilibrar a necessidade de manter o comércio funcionando e a preservação da saúde pública, propondo um plano de biossegurança que se tornou modelo em todo o Brasil.

Já como Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Adelaido Vila continuou a impulsionar o setor varejista e o empreendedorismo local com iniciativas inovadoras. Ele entregou a Lei das Franquias e da Liberdade Econômica, implementou o PARKTEC CG, e iniciou a reforma das incubadoras municipais. Fortaleceu a Sala dos Empreendedores, aproximou Campo Grande do comércio internacional com o Escritório Internacional CGR Business, e retomou o Cinturão Verde, aumentando o número de hortas urbanas através do projeto “Adubando Oportunidades”, sempre com o apoio aos pequenos produtores.

Além disso, propôs a Lei do Veterinário Social, possibilitando o atendimento gratuito de pequenos produtores de alimentos de origem animal, e promoveu o Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 109 pequenos produtores e mais de 20 mil famílias cadastradas na Assistência Social.

A atuação de Adelaido Vila mostra como a representação de um líder do setor varejista na Câmara Municipal pode ser transformadora para Campo Grande. Ele traz consigo uma visão clara de que o crescimento econômico deve andar de mãos dadas com o desenvolvimento social. Sua candidatura representa uma oportunidade única de dar voz aos comerciantes, empreendedores e trabalhadores que fazem a cidade pulsar diariamente.