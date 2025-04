Vem aí a 17ª Festa da Farinha de Anastácio, nos dias 02 e 03 de maio, com entrada gratuita e shows nacionais

A 17ª edição da tradicional Festa da Farinha promete movimentar Anastácio com uma programação repleta de cultura, gastronomia e grandes atrações musicais. O evento, considerado a maior celebração da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul, será realizado nos dias 2 e 3 de maio, na Praça Arandu, com entrada gratuita.

Entre os destaques, estão os shows nacionais de Munhoz & Mariano, Guilherme & Benuto, Thiago Carvalho e Leonardo, que sobe ao palco no dia 3. Além disso, artistas regionais também vão se apresentar, garantindo a valorização da cultura local.

A festa traz ainda uma praça de alimentação com comidas típicas da culinária nordestina, como farinha de mandioca, beiju e tapioca, reforçando as raízes culturais da comunidade.

Mais que entretenimento, a Festa da Farinha é um momento de celebração da identidade anastaciana, fortalecendo a agricultura familiar e reunindo famílias em torno de uma tradição que cresce a cada ano.

Programação de shows:

– Munhoz & Mariano e Guilherme & Benuto 03 de maio – Thiago Carvalho e Leonardo

A organização convida toda a população do município e visitantes da região para prestigiar essa grande festa. É cultura, música e tradição em uma só celebração!