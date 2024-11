Três meses após perder parte do pulmão, jovem finaliza tratamento na Capital

Após três meses de tratamento intenso, o jovem Paulo Henrique (22) terminou o acompanhamento médico após perder parte do pulmão devido a uma pneumonia grave e derrame pleural causados pelo uso de cigarro eletrônico. Internado por semanas no Hospital Regional de Campo Grande, Paulo foi submetido a três cirurgias para remoção do tecido necrosado.

Embora tenha recebido alta em agosto, o jovem continua lidando com sequelas permanentes, como a limitação de atividades físicas e a proibição de esforços excessivos. Sua mãe, Débora Sampaio, que precisou pedir demissão para cuidar do filho, revela que Paulo vive agora com um pulmão comprometido, mas que sobrevive graças à luta contra a doença.

O uso de cigarros eletrônicos, como o narguilé e o “pod”, já é apontado como uma crescente preocupação de saúde pública, principalmente entre os jovens. Médicos alertam para os perigos do vape, que contém substâncias tóxicas e pode causar danos irreversíveis aos pulmões, como demonstrado no caso de Paulo.

O episódio traz à tona o impacto do uso desses dispositivos, que têm se tornado cada vez mais populares, especialmente nas redes sociais.